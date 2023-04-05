Meral Akşener, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü!

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 16:33

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 16:33

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile görüştü.

AFİŞ İÇİN AKŞENER'E TEŞEKKÜR!

İYİ Parti Genel Merkezi’nde Meral Akşener'in makamında bugün gerçekleşen görüşmede Ayşe Ateş'in; Sinan Ateş davasını yakından takip ettiği ve Ankara'nın birçok yerinde İYİ Parti'nin hazırladığı Sinan Ateş'in fotoğrafının yer aldığı "Sinan Ateş'i unutmayacağız, unutturmayacağız" yazılı afişlerin billboardlara asılmasından dolayı Akşener'e teşekkür ettiği aktarıldı.