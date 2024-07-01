Sinan Ateş suikastı davası bugün: Ayşe Ateş'e 5 polis ve çelik yelekli koruma

Yayınlanma: 01.07.2024 - 09:10

Güncelleme: 01.07.2024 - 10:02

Ankara’da suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün Sincan Cezaevi’nde başlayacak.

1,5 YIL SONRA İLK KEZ

Sanıklar 1,5 yıl sonra ilk kez hâkim karşısına çıkacak.

Düzenlenen iddianamede, tetikçi Eray Özyağcı ile onu olay yerine getirip, olayın ardından kaçıran Vedat Balkaya ve Suat Kurt hakkında eylem üzerinde ortak hâkimiyet ile müşterek fail olarak Sinan Ateş’e yönelik toplu halde, iştirak halinde ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Sanıklardan ‘‘silahlı eylemi organize ettiği’’ iddia edilen Doğukan Çep ve şüpheli eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın ise ‘’suça azmettiren olarak maktüle yönelik toplu halde, iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme’’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Sanıklardan Zekeriya Asarlaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Mustafa Uzunlar, Askın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Osman Bayraktar, Caner Güney, Umut Ersoy, Çaglar Zorlu, Aytaç Ataç, Emre Yüksel, Serdar Öktem, Erdem Karadeniz, Alper Atay, Mustafa Ensar Aykal’ın ‘’istirak halinde islenen suça yardım eden fail olarak maktüle yönelik toplu halde, istirak halinde tasarlayarak kasten öldürme’’ suçundan hapis cezası isteniyor.

AYŞE ATEŞ'E ÇELİK YELEKLİ KORUMA

Halk TV'nin aktardığına göre; davanın Ankara'da Sincan Cezaevi Kampüsü içerisindeki ilk duruşmasına Ayşe Ateş duruşmaya 5 polis tarafından korunarak geldi.

Ayşe Ateş'e çelik yelek giydirildiği, Ateş'in yeleği duruşma salonunun önünde çıkarttığı öğrenildi. Çevrede yüzlerce polis görev yapıyor.

ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU AYŞE ATEŞ'İN YANINA OTURDU

19 ay sonra görülen ilk duruşmada, salona girişler başladı. CHP lideri Özgür Özel ve CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ayşe Ateş'in yanına oturdu. İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu da salona geldi.

ÖZEL'DEN FOTOĞRAFLI PAYLAŞIM

Duruşma salonundan Kılıçdaroğlu ve Ayşe Ateş ile fotoğraflı bir paylaşım yapan Özgür Özel, "Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikasti davasını Sincan'da takip ediyoruz. Adalet tecelli edene, suikast üzerindeki sis perdesi aralanana kadar bu davanın takipçisi olacağız. Yanı başında olacağız demiştik, Ayşe Hanım adalet tecelli etmiştir diyene kadar yanı başındayız..." ifadelerini kullandı.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikasti davasını Sincan'da takip ediyoruz.



Adalet tecelli edene, suikast üzerindeki sis perdesi aralanana kadar bu davanın takipçisi olacağız. pic.twitter.com/wvZh1ECRt2 — Özgür Özel (@eczozgurozel) July 1, 2024

MHP'NİN KATILIM TALEBİNE RET

Avukat İbrahim Ethem Yiğit, Çağrı Campak MHP adına davaya katılma talebinde bulundu. Dilekçe sundu.

Gazeteci Timur Soykan'ın aktardığına göre; mahkeme Başkanı suçtan zarar gören sıfatı olmadığı gerekçesiyle avukatların talebini reddetti.

Bu sırada alkış sesleri duyuldu. Mahkeme başkanı uyardı. Sanık avukatları, diğer parti liderlerinin müşteki bölümünde oturmasına tepki gösterdi.

DOĞUKAN ÇEP SALONDAN ÇIKARILDI

Davanın kilit isimlerinden Doğukan Çep salondan çıkarıldı. Çep, salonda 'Bay Kemal nerede?' diye bağırdı.

Tetikçi Eray Özyağcı, "Doğukan Abi" dediği Doğukan Çep'in bir anlaşmazlık nedeniyle kendisini Sinan Ateş'i vurmak için Ankara'ya gönderdiğini söyledi.

TETİKÇİ ÖZYAĞCI, MAHKEMEDE SÖZLERİNİ İNKAR ETTİ

Timur Soykan'ın aktardıklarına göre; Eray Özyağcı, kendisini Ankara'ya getiren polisleri koruyacak ifade veriyor. Soruşturmada Ankara girişinde uygulama noktasında aracın durdurulduğunu söylemişti. Polislerin kimliklerini göstererek geçtiklerini anlatmıştı. Mahkemede bu sözlerini inkar etti. "Uydurdum" dedi.

AYŞE ATEŞ DURUŞMA ÖNCESİ KONUŞTU

Duruşma öncesinde Ayşe Ateş canlı yayında şunları söyledi:

"Eksik delillerin tamamlanması yeni tam bir iddianamenin hazırlanması ve hızlı bir şekilde şüphelilerin ifadelerinin alınmasını istiyoruz. Bu bizim istediğimiz bir mahkeme değil eksik yarım bir mahkeme. Bizim istediğimiz eksik olan belgeler iddianameye eklenecek ondan sonra tam bir mahkeme görülecek. Bence asıl şüpheliler getir götür işlerini yapan kiralık katiller asıl azmettiriciler gizliliği olan diğer dosyada yeralıyor. Bizim için asıl olan o dosyada yeralanların ifadelerinin alınarak bu dosyaya eklenmesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığımız görüşmede bize adaletin en hızlı şekilde geleceği sözünü verdi. Bu görüşmeden sonra bir gelişme olmadı ama bu mahkemeden sonra bir gelişme olmasını bekliyoruz. Bazı çevreler farklı şekilde yorumladı ama ben katılmıyorum sayın cumhurbaşkanının sözünü tutacağına inanıyorum. Ortada bir tane cinayet var iki ayrı dosya olması akıl ve mantık dışı.

Bu cinayetin emniyet ve yargı ayağı vardır hiç şüphem yok. Emniyet ve yargının aynı zamanda MHP ve Ülkü Ocaklarının içine sızmış suç örgütü vardır. Zaten bu dosya üzerindeki karanlık el bunlar bir sac ayağının parçaları. Bugünden sonra o karanlık bu dosyanın üzerinden çekilsin ve adil bir yargılama yapılsın. Bizim başka bir talebimiz yok. Ben sadece kocamın katilleri adil bir şekilde yargılansın istiyorum.

Bugün Mersin olayı ile birlikte değerlendirmesini isteyeceğim. Hepsinin kaynağı aynı hepsi aynı merkezden talimatı alıp bu suikastı gerçekleştirdiler. MHP'nin avukatları burada ne sıfatla bulunuyorlar. Bizim yanımızda olmadıkları aşikar. Bu boşluğu aziz milletimiz doldursun. Umarım sanıklar serbest kalmaz."

SİNAN ATEŞ KİMDİR, NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 1984'te Balıkesir'de doğdu.

Bursa'da büyüyen ve lise yıllarından itibaren Ülkü Ocakları içerisinde yer alan Ateş, 12 yıl MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ın danışmanlığını yaptı.

Ateş, 2019'da Olcay Kılavuz'un yerine Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı'na atandı, ertesi yıl Devlet Bahçeli tarafından görevden alındı, MHP ve Ülkü Ocakları içerisinde muhalif çizgisini sürdürdü.

Ateş, 30 Aralık 2022'de arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesinde Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktıkları sırada silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda Ateş bacaklarına ve başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Selman Bozkurt omzundan yara aldı. Ateş daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. MHP ve Ülkü Ocakları, cinayet sonrası herhangi bir taziye mesajı yayımlamadı.

İDDİANAME NİÇİN ELEŞTİRİLDİ?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 145 sayfalık iddianame, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in ve birçok siyasi partinin tepkisini çekti.

Ayşe Ateş, 5 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Olay gerçekleşir gerçekleşmez bu iddianameyi yazıp önümüze koyabilirlerdi. 1,5 yıl bekleyip çok basit, adi bir cinayet vakası gibi servis edilerek asıl faillerin alenen korunup kollandığı çok açık. Kocamı kimin öldürdüğü de, katilleri kimlerin koruduğu da gayet net" dedi ve ekledi:

"Ne diyeyim, yazıklar olsun. Bugün değilse yarın ama eninde sonunda hesap verecekler. Buna inanıyorum, bunun için de elimden gelen her şeyi yapacağıma kimsenin şüphesi olmasın."

Ayşe Ateş’in 17 sayfalık ifadesinde iddianameden sadece "Olay tarihinde öldürülen Sinan Ateş'in eşi olduğunu, olayın bütün yönleriyle araştırılmasını talep ettiği, eşinin öldürülmesi olayını gerçekleştiren tüm şüphelilerden davacı ve şikayetçi olduğunu beyan ettiği anlaşılmaktadır" şeklinde bahsedildi.

Ayşe Ateş ifadesinde pek çok MHP’liye ve Ülkü Ocakları üyesi kişilere işaret etmesine rağmen iddianamede MHP ve Ülkü Ocakları'ndan bahsedilmedi.

Yine iddianamede, cinayetin neden işlendiği ve azmettiricinin kimler olduğuna ilişkin bilgeler de yer almadı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, üç kez Ayşe Ateş'le görüştü.

Davanın takipçisi olacaklarını belirten Özel, "Sinan Ateş suikastı tam anlamıyla aydınlanana kadar peşini bırakmayacağız" dedi, iddianameyi de şu sözlerle eleştirdi:

"İddianame sis perdesini aralamak şöyle dursun, kamuoyunun bildiği pek çok gerçeği gizlemeye çalışıyor."

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da 11 Haziran'da Ayşe Ateş ile kızları Bengisu ve Banuçiçek'i Beştepe'de kabul etti.

Ateş görüşme sonrası, Erdoğan'ın kendisini ve kızlarını uzun süre dinlediğini söyledi, "Durumu anlattım, izah ettim, dosya hakkında konuştuk. Tek talebim yargılamanın bir an önce hızlı bir şekilde gerçekleşmesi ve adaletin yerini bulması. Kendisi de gerekenin hızlı bir şekilde yapılacağını söyledi" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise 25 Haziran'da partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Bizi terbiye etmeye, manevramızı azaltmaya çalışıyorlar" dedi.

"Kimin kimlerle iş tutuştuğunu, hangi iftira düzeneklerinin hazırlandığını çok iyi bildiklerini" belirten Bahçeli, "Davamızı üç beş çapulcunun keyfine göre yargılatmayız" diye konuştu.

"MHP ve Ülkü Ocaklarını sorgulatmayacaklarını" vurgulayan Bahçeli, "Herkes eteğindeki taşı döksün de şahit olalım. Kim ne biliyorsa, hangi belge, bilgi ve bulguya sahipse, mahkemeye sunsun da ense tıraşını görelim" ifadelerini kullandı.