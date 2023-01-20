Sakaryalı ülkücüden Kemal Kılıçdaroğlu’na: “Sinan Ateş olayının üstüne gittiğiniz için allah razı olsun”
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün babasını kaybeden CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam’ın Sakarya’da yaşayan ailesini ziyaret ettiği sırada, yanına gelen bir yurttaş, “Kemal Bey iyi akşamlar Sakaryalı bir ülkücü olarak çok teşekkür ediyorum Sinan Ateş olayının üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun. Camilerde mevlüt dahi okutturmuyorlar Sinan Ateş adına. Lütfen dillendirir misiniz bu olayı. Güveniyoruz size zaten” dedi. Kılıçdaroğlu, “Dillendiririz tabii, takipçisi olacağız bu olayın ayrıca” karşılığını verdi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, önceki gün hayatını kaybeden CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam’ın babası, eski Sakarya Milletvekili Nadir Latif İslam için Sakarya’ya giderek aileye taziye ziyaretinde bulundu.
“SİNAN ATEŞ OLAYININ ÜSTÜNE GİTTİĞİNİZ İÇİN ALLAH RAZI OLSUN”
Taziyeden ayrılırken Kılıçdaroğlu’nun yanı gelen bir yurttaş tokalaştı ve “Kemal Bey iyi akşamlar Sakaryalı bir ülkücü olarak çok teşekkür ediyorum Sinan Ateş olayının üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun. Bütün arkadaşlar adına konuşuyorum burada” diye konuştu.
Daha sonra yurttaş ile Kılıçdaroğlu arasında şu diyalog yaşandı:
Kılıçdaroğlu: Eyvallah, gideceğiz..
Yurttaş: Camilerde mevlüt dahi okutturmuyorlar Sinan Ateş adına
Kılıçdaroğlu: Onu biliyorum haberim var
Yurttaş: Lütfen dillendirir misiniz bu olayı
Kılıçdaroğlu: Dillendiririz tabii, takipçisi olacağız bu olayın ayrıca
Yurttaş: Güveniyoruz size zaten.
Kemal Kılıçdaroğlu’na bugünkü taziye ziyaretinde; Sakarya Milletvekili olan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul milletvekili Erdoğan Toprak da eşlik etti.
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