Kılıçdaroğlu Sinan Ateş için 'söz' verdi: Katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkaracağız

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 22:04

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 22:04

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ülkücü Sinan Ateş’in katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Her şeyi biliyoruz. Bu benim gençlerimize ve CHP’de siyaset yapan ülkücülere sözümdür. Bu kurtlar sofrası kazanamayacak. Sinan Ateş unutulmayacak."

Ülkücü Sinan Ateş’in katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya başlayacağız. Her şeyi biliyoruz. Bu benim gençlerimize ve CHP’de siyaset yapan ülkücülere sözümdür. Bu kurtlar sofrası kazanamayacak. Sinan Ateş unutulmayacak. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 21, 2023

NE OLMUŞTU?

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık'ta, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı.

Cinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında cinayetin azmettirici olduğu iddia edilen Doğukan Çep'in de bulunduğu 13 kişi tutuklandı.

2'Sİ ÖZEL HAREKAT POLİSİ, 1'i MHP İL YÖNETİCİSİ

Tutuklulardan 2'sinin özel harekat polisi olduğu, 1'inin ise MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk olduğu öğrenilmişti.

YENİ SAVCININ MHP'Lİ İSİMLERLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Ateş cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmaya atanan savcı Durdu Özer'in, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldızlar ile makamında çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkmıştı.