Erdoğan'ın mitinginde 'Sinan Ateş' gerginliği: Adalet istediler, müdahaleyle karşılaştılar
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa mitinginde, öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in yakınları pankart açtı. Ancak alandaki polisler pankartlara müdahale etti.
Ankara'da geçen sene 30 Aralık günü uğradığı silahlı saldırıda öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'le ilgili adalet çağrısı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine taşındı.
Mitingine katılan Sinan Ateş’in yakınları, katillerin bulunması için çağrı yaptı. Ateş’in yakınları “Sinan için adalet” sloganı atarak seslerini Erdoğan’a duyurmaya çalıştı.
Ayrıca alandaki bazı kişiler de Sinan Ateş yazılı bez pankartlar taşıdı.
Ateş'in yakınları olduğu belirtilen bir grubun taşıdığı "Sinan Ateş için adalet' yazılı pankart ise polis müdahalesiyle karşılaştı. Alandaki polislerin pankartları zorla ellerinden aldığı sırada Ateş'in yakınlarının göz yaşlarına engel olamadığı görüldü.
Sinan Ateş’in öldürülmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada bugüne kadar, içlerinde MHP teşkilat yöneticilerinin de olduğu 13 kişi tutuklandı. Üzerinden yaklaşık 3 hafta geçen olayla ilgili AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise kamuoyuna hiçbir açıklama yapmadı.
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