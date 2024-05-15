Sinan Ateş'in arkadaşı ifadesini paylaştı: ‘Bizi Berlin’den Ankara’ya getiren adalet(!) Ankara’daki ülkücü katili FETÖ'cüleri ayağına getiremiyor’

Yayınlanma: 15.05.2024 - 20:29

Güncelleme: 15.05.2024 - 20:29

30 Aralık 2022’de Ankara’nın merkezinde silahlı suikast sonucu öldürülen Sinan Ateş dosyasına ilişkin yeni gelişmeler açığa çıkmaya devam ediyor. Zengin, aynı süreçte MHP'te birlikte görev yaptığı Ateş'in öldürülmesinin ardından verdiği ifadeyi sosyal medyada paylaştı. Zengin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bizi bir telefon ile Berlin’den Ankara’ya getiren adalet(!) Ankara’daki Ülkücü katili FETÖ'cüleri bir türlü ayağına getiremiyor! 10 yaşında bir kız çocuğu ile iddianamedeyim. Türk Kamuoyuna saygılarımla…"

"ATEŞ'E KARŞI HUSUMET BÖYLE BAŞLADI..."

Zengin'in ifadesinde, Olcay Kılavuz'un görevden alınmasının ardından Ateş'in parti özel kalem müdür yardımcısı Akın Yavuz'un referansı ile göreve getirilmesi sonucunda Ateş'e karşı husumetin başladığını düşündüğü bilgisi yer aldı. İfadesinde, Ateş ile sık sık görüştüğünü ifade eden Zengin, Ateş'in, kendisinin görevden alınması yönünde çalışmalar yapıldığını kendisine anlattığını söyledi.

"ATEŞ ÇEP'İ TANIMIYOR"

Zengin'in X hesabından da paylaştığı ifadesinde, Sinan Ateş suikastinin Ahmet Yiğit Yıldırım önderliğinde, İzzet Ulvi Yönter, Olcay Kılavuz ve Nevzat Ünlütürk tarafından organize edildiğinden emin olduğu, Yıldırım ile Ömer Lefzan arasında eskiye dayalı bir husumet nedeniyle de cinayetin Lefzan'ın üzerine yıkılmaya çalışıldığını söylediği görüldü. Zengin'in ifadesinde, Ateş'in Doğukan Çep ile herhangi bir tanışıklığı ve husumeti bulunmadığını söylediği bilgisi de yer aldı.

Zengin, ifadesinin sonunda kızını Türkiye'ye gelip gittikçe gördüğünü de söyledi.















