Sinan Ateş'in arkadaşı ifadesini paylaştı: ‘Bizi Berlin’den Ankara’ya getiren adalet(!) Ankara’daki ülkücü katili FETÖ'cüleri ayağına getiremiyor’
Suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in arkadaşı Ömer Zengin, ifadesinde, "Bizi bir telefon ile Berlin’den Ankara’ya getiren adalet(!) Ankara’daki Ülkücü katili FETÖ'cüleri bir türlü ayağına getiremiyor” dedi.
30 Aralık 2022’de Ankara’nın merkezinde silahlı suikast sonucu öldürülen Sinan Ateş dosyasına ilişkin yeni gelişmeler açığa çıkmaya devam ediyor. Zengin, aynı süreçte MHP'te birlikte görev yaptığı Ateş'in öldürülmesinin ardından verdiği ifadeyi sosyal medyada paylaştı. Zengin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bizi bir telefon ile Berlin’den Ankara’ya getiren
adalet(!) Ankara’daki Ülkücü katili FETÖ'cüleri bir türlü ayağına getiremiyor!
10 yaşında bir kız çocuğu ile iddianamedeyim. Türk Kamuoyuna
saygılarımla…"
"ATEŞ'E KARŞI HUSUMET BÖYLE BAŞLADI..."
Zengin'in ifadesinde, Olcay Kılavuz'un görevden alınmasının ardından Ateş'in parti özel kalem müdür yardımcısı Akın Yavuz'un referansı ile göreve getirilmesi sonucunda Ateş'e karşı husumetin başladığını düşündüğü bilgisi yer aldı. İfadesinde, Ateş ile sık sık görüştüğünü ifade eden Zengin, Ateş'in, kendisinin görevden alınması yönünde çalışmalar yapıldığını kendisine anlattığını söyledi.
"ATEŞ ÇEP'İ TANIMIYOR"
Zengin'in X hesabından da paylaştığı ifadesinde, Sinan Ateş
suikastinin Ahmet Yiğit Yıldırım önderliğinde, İzzet Ulvi
Yönter, Olcay Kılavuz ve Nevzat Ünlütürk tarafından organize
edildiğinden emin olduğu, Yıldırım ile Ömer Lefzan arasında eskiye
dayalı bir husumet nedeniyle de cinayetin Lefzan'ın üzerine yıkılmaya
çalışıldığını söylediği görüldü. Zengin'in ifadesinde, Ateş'in Doğukan Çep ile
herhangi bir tanışıklığı ve husumeti bulunmadığını söylediği bilgisi de yer
aldı.
Zengin, ifadesinin sonunda kızını Türkiye'ye gelip gittikçe
gördüğünü de söyledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Sakın 'Bizim burada fay yok' diye düşünmeyin'
- Erdoğan, Kalın ve Tunç'u Saray'a çağırdı
- ORC anketinde AKP'ye büyük şok!
- Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı
- Bakan Ali Yerlikaya'dan flaş açıklama
- 'Sizin de affınızı istemeniz yerinde olacak'
- Üst düzey Emniyetçiler gözaltında
- 'Mübarek adamdan muhteşem gol'
- Erdoğan'dan krizle ilgili ilk sözler
- Saray'da 'Ayhan Bora Kaplan' zirvesi...