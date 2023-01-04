Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Beni öldürmediklerine pişman olacaklar

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, öldürülen Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in, "Sinan'ı şehit edenler beni öldürmediklerine pişman olacak" dediğini aktardı.

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2023 Çarşamba, 23:31
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Beni öldürmediklerine pişman olacaklar
Abone Ol google-news

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ailesiyle yaptığı görüşme hakkında açıklama yaptı.

"BENİ ÖLDÜRMEDİKLERİNE PİŞMAN OLACAKLAR"

Özdağ'ın paylaşımı şu şekilde:

"Rahmetli Sinan Ateş’in Bursa’da baba ocağını ziyaret ettim. Annesine, babasına ve eşine başsağlığı dileklerimizi ifade ettim. Yüksek bir tevekkül içindeler. Eşi Ayşe Hanım şu ifadesini kamuoyu ile paylaşmama izin verdi: 'Sinan’ı şehit edenler beni öldürmediklerine pişman olacaklar'"


Zafer Partisi Ümit Özdağ Sinan Ateş Ayşe Ateş

En Çok Okunan Haberler