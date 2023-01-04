Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Beni öldürmediklerine pişman olacaklar

04 Ocak 2023 Çarşamba, 23:31

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ailesiyle yaptığı görüşme hakkında açıklama yaptı.

"BENİ ÖLDÜRMEDİKLERİNE PİŞMAN OLACAKLAR"

Özdağ'ın paylaşımı şu şekilde:

"Rahmetli Sinan Ateş’in Bursa’da baba ocağını ziyaret ettim. Annesine, babasına ve eşine başsağlığı dileklerimizi ifade ettim. Yüksek bir tevekkül içindeler. Eşi Ayşe Hanım şu ifadesini kamuoyu ile paylaşmama izin verdi: 'Sinan’ı şehit edenler beni öldürmediklerine pişman olacaklar'"