Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Beni öldürmediklerine pişman olacaklar
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, öldürülen Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in, "Sinan'ı şehit edenler beni öldürmediklerine pişman olacak" dediğini aktardı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ailesiyle yaptığı görüşme hakkında açıklama yaptı.
"BENİ ÖLDÜRMEDİKLERİNE PİŞMAN OLACAKLAR"
Özdağ'ın paylaşımı şu şekilde:
"Rahmetli Sinan Ateş’in Bursa’da baba ocağını ziyaret ettim. Annesine, babasına ve eşine başsağlığı dileklerimizi ifade ettim. Yüksek bir tevekkül içindeler. Eşi Ayşe Hanım şu ifadesini kamuoyu ile paylaşmama izin verdi: 'Sinan’ı şehit edenler beni öldürmediklerine pişman olacaklar'"
Rahmetli Sinan Ateş’in Bursa’da baba ocağını ziyaret ettim.Annesine, babasına ve eşine başsağlığı dileklerimizi ifade ettim.Yüksek bir tevekkül içindeler. Eşi Ayşe Hanım şu ifadesini kamuoyu ile paylaşmama izin verdi: “Sinan’ı şehit edenler beni öldürmediklerine pişman olacaklar”— Ümit Özdağ (@umitozdag) January 4, 2023
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