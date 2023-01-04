Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme! 3 tutuklama

04 Ocak 2023 Çarşamba, 20:38

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden U.K, M.U, E.V. ve M.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen 4 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe sorgulandı. 4 zanlıdan U.K., M.U. ve M.Y. tutuklanırken, E.U. ise yurt dışına çıkma yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklu isimlerden U.K.'nin, MHP İstanbul İl Yöneticisi olduğu öğrenildi.

DÜN DE 3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Cinayetle ilgili gözaltına alınan V.B, H.S. ve Z.A. dün "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş hayatını kaybetmişti.

KILIÇDAROĞLU ÇAĞRI YAPMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cinayete ilişkin yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Bu ülkenin başkentinde bir suikast gerçekleşti. Sinan Ateş. Genç bir babayı öldürdüler. Ülkücü hareketin en değerli isimlerinden birisiydi. Ankara'nın göbeğinde katlettiler. Ailesi talep etti, konu siyasallaşmasın diye sabırla susuyorum. Sabırla sonucu bekliyorum. Tabii ki bize de bilgiler akıyor, biz bunun farkındayız. Tabii ki çok şey biliyoruz. Bu işten çok pis kokuların geldiğinin de farkındayız. Görevliler işini yapsın diye şimdilik sesimizi çıkarmıyoruz. Bakınız, saraydan tık yok. Sarayın stepnesi ise sanki en değerli evlatlarından biri öldürülmemiş gibi tek kelime dahi etmiyor.

Kendi evladına dahi sahip çıkamıyor. Bu cinayeti görmezlikten gelemezler, susarak bu işi geçiştiremezler. Biz buna CHP olarak izin vermeyeceğiz, gerçek aydınlanıncaya kadar. Aile, adalet istiyor. Haksızlıklara karşı durmak istiyor. Adaleti savunan kişiler olarak bizler de bu olay aydınlanıncaya kadar takipçisi olacağız. Eşine de, babasına da söz verdim. Kimse unutmasın, Bay Kemal kafasına bir şey koyduysa mutlaka çözecektir."