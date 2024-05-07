Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten 'iddianame' tepkisi: 'Devlet ne sağımızda ne solumuzda ne de arkamızda'

Eski Ülkü ocakları başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, mahkemenin 22 şüpheli hakkında hazırladığı iddianameye ilişkin; "Bugün bir kez daha gördüm ki devletimiz ne sağımızda ne solumuzda ne önümüzde ne de arkamızda. Bedeli her ne olursa olsun hukuki mücadelemin siyasi çıkarlar sofrasına meze edilmesine izin vermeyeceğim" dedi.

ANKA
Yayınlanma: 07.05.2024 - 21:01
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten 'iddianame' tepkisi: 'Devlet ne sağımızda ne solumuzda ne de arkamızda'
Abone Ol google-news

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Ülkü ocakları başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin 22 tutuklu şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti.

Ateş'in eşi Ayşe Ateş, hazırlanan iddianameye X hesabı üzerinden tepki gösterdi. Sinan Ateş cinayetinin neden işlendiğini belli olmayan iddianmeye karşı Ayşe Ateş'in yaptığı paylaşım şöyle:

"İddianame adı verilen içi boş kağıt parçasının kabul edildiğini büyük bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayım. Çocuklarım bana 'Babamızı polisler mi öldürdü' diye soruyor. Ben onlara her defasında 'Yok anneciğim, devletimizin polisleri bizi koruyor. Arkamızdan gizlice takip ediyorlar' diyorum ki devlete olan güvenlerini kaybetmesinler. Fakat bugün bir kez daha gördüm ki devletimiz ne sağımızda ne solumuzda ne önümüzde ne de arkamızda.

Bir kez daha ifade etmekte fayda var: Bedeli her ne olursa olsun hukuki mücadelemin siyasi çıkarlar sofrasına meze edilmesine izin vermeyeceğim. Başkalarının çocukları rahat uyusun diye benim çocuklarıma reva görülen gözyaşlarının, benim çocuklarımın elinden zalimce alınan çocukluk yıllarının, zehir edilen günlerinin hesabını yargı önünde tek tek soracağım. Bana ve benim çocuklarıma uyku haramsa bizim bugün bu durumda olmamıza sebep olan tek bir failin bile rahat uyku uyumasına müsaade etmeyeceğim."


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yaptım, yapıyorum, yine yapacağım!

Yaptım, yapıyorum, yine yapacağım!
“Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” dizisine yeni bir soluk: Ünlü isim geliyor!

“Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” dizisine yeni bir soluk: Ünlü isim geliyor!
İstinaf cezayı az bulmuştu, H.K.G. davasında sanıklar yeniden yargılandı: Duruşma ertelendi

İstinaf cezayı az bulmuştu, H.K.G. davasında sanıklar yeniden yargılandı: Duruşma ertelendi
Nikah töreninde dua okunmasına soruşturma

Nikah töreninde dua okunmasına soruşturma
Genel Merkezde sürpriz isim: O isim CHP’ye mi katılıyor

Genel Merkezde sürpriz isim: O isim CHP’ye mi katılıyor
Murat Yıldırım Teşkilat’tan ayrılmıştı! Başrol için bakın hangi ünlü oyuncuya teklif gitti

Murat Yıldırım Teşkilat’tan ayrılmıştı! Başrol için bakın hangi ünlü oyuncuya teklif gitti
Gazeteci Hakan Gülseven tutuklandı: 'Siz şu an beni izliyorsanız/okuyorsanız ben hapishanedeyim demektir'

Gazeteci Hakan Gülseven tutuklandı: 'Siz şu an beni izliyorsanız/okuyorsanız ben hapishanedeyim demektir'
Acun Ilıcalı’nın takımında teknik direktör krizi: Rosenior kovuldu!

Acun Ilıcalı’nın takımında teknik direktör krizi: Rosenior kovuldu!