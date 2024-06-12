Erdoğan, Ayşe Ateş'le görüşmüştü: Bakan Tunç'tan 'Sinan Ateş' davası hakkında açıklama

Yayınlanma: 12.06.2024 - 15:57

Güncelleme: 12.06.2024 - 15:58

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Tunç, Meclis Genel Kurulu'na sevk edilecek sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili olarak şunları söyledi:

“Çalışma Meclis'teki grubumuza gönderildi. Burada önemli olan orta yolu bulmak. Hayvanlarımızı korumamız lazım. Onların dilleri yok, dertlerini anlatamayabilirler. Onlar bizim can dostlarımız. Son yıllardaki düzenlemelerle hayvanlara karşı eziyet eden, onları öldürenlerle ilgili özellikle cezaların artırılmasıyla ilgili düzenlemeleri hayata geçirmiştik. Kedilere, köpeklere eziyet edenlerle ilgili yargının huzuruna gelen birçok dava oldu. Sanıklar hapis cezası aldı.

“BARINAKLARIN ARTIRILMASI LAZIM”

Hayvanların birbirlerine de zarar vermemeleri lazım. Başıboş köpeklerin insanlara zarar verdiği konuları da görüyoruz. Ölen vatandaşlarımız var, okula gidemeyen çocuklar var. Sabahları namaza gidemeyen yaşlılar, vatandaşlarımız var. Sokakların da korunaklı olması lazım. İnsan sağlığı da hayvan sağlığı da önemli. Orta yolu milletvekillerimizin bulacağına inanıyoruz. Belediyelere bu konuda görevler, yetkiler verilmesi lazım. Görevli kişilerin belirlenmesi lazım. Barınakların artırılması lazım. Barınaklar için maddi destekler gerekiyor. Milletvekillerimiz çalışmaları gerçekleştireceklerdir.”

“1 TEMMUZ’DA DURUŞMA BAŞLIYOR, 22 TUTUKLU VAR”

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın silahlı saldırıda öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabulü ve soruşturma süreciyle ilgili soruya yanıt veren Tunç, "Ayşe Ateş göreşmesinde ben de bulundum. Sayın Cumhurbaşkanımız dikkatle dinledi. Hukuk devletinde hiçbir şeyin karanlıkta kalmayacağını söyledi. Bu konuda yargıya güvenilmesi gerektiğini ifade etti. 1 Temmuz'da duruşma başlıyor. 22 tutuklu var. Dava açıldı. Dosya kamuoyunun gündeminde zaten. Soruşturması devam eden kişiler bakımından da süreç devam ediyor. (Ayşe Ateş'in tehdit edilmesi) Bu konuda şikayet varsa yargıya intikal ettirin dedik" dedi.