Sinan Ateş'in vurulduğu yerden yanıt verecek! Müsavat Dervişoğlu saat verdi

Yayınlanma: 09.01.2025 - 14:42

Güncelleme: 09.01.2025 - 14:47

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Dervişoğlu'na yönelik hakaret de içeren ifadeler kullandı. Yıldırım, "Müsavat, biz senin dansözlük yapma heveslisi olduğunu çok iyi biliyoruz. Sen git, tasmanı tutanları eğlendirmek için dansözlüğünü yap! Sabrımızı sınama; belanı da bizden bulma!" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yıldırım'ın tehditlerine karşılık saat verdi.

Dervişoğlu, Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'a, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in katledildiği yerden yanıt verecek. Dervişoğlu'nun açıklaması, 16.00'da gerçekleşecek.