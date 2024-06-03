Sinan Oğan'a açılışta şok sözler: 'Niye gittin yamandın Erdoğan'a o zaman?'

Yayınlanma: 03.06.2024 - 11:40

Güncelleme: 03.06.2024 - 11:40

Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Sinan Oğan, Çorum’da partisinin il başkanlığı binasının açılışını yaptı.

Oğan, açılış konuşmasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi hakkında söylediklerini anlattı.

Oğan, "Sayın Cumhurbaşkanı seçimlerde adayları söylerken bana gelince 'Onu saymaya bile gerek yok' demişti" dedi.

"NİYE GİTTİN YAMANDIN O ZAMAN?"

Oğan'ın sözlerine üzerine oradaki bir yurttaş "Peki niye gittin de yamandın o zaman ona?" diyerek tepki gösterdi.