Sinan Oğan, kendisini dinlemeye gelen 48 kişiye seslendi: 'İnşallah 2028'de sağın ortak adayı olacağım'

Yayınlanma: 27.05.2024 - 16:12

Güncelleme: 27.05.2024 - 16:26

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'ne ilk turda Ata İttifakı’nın adayı olan, ikinci turda ise Erdoğan'ı destekleceğini duyuran Sinan Oğan, Mersin’de, yalnızca 48 kişinin kendisini dinlediği bir etkinlikte konuştu.

Türkiye İttifakı Partisi Mersin İl Başkanlığı'nın açılışından açıklamalarda bulunan Sinan Oğan, “Bugün gördük ki Altılı Masa, Türkiye'yi yönetme iktidarında değilmiş. Net bir şekilde görüyoruz ki, eğer biz Altılı Masa adayını destekleseydik ve cumhurbaşkanı seçtirseydik, Türkiye bugünlerde yeniden seçimi konuşuyor olacaktı. Türk ekonomisinde kriz olacaktı, Türkiye'de siyasal kavga giderek derinleşecekti” dedi.

ADAYLIK AÇIKLAMASI

Oğan ayrıca, “İnşallah 2028'de sağın ortak adayı olacağım. Türk sağını birleştiren bir lider olarak Türkiye'yi yönetecek bir isim olma hedefim var” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI NE SÖZ VERDİ?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında geçen diyalogu anlatan Oğan, "Cumhurbaşkanının bize verdiği sözü hatırlatmak isterim" diyerek şunları söyledi:

"Erdoğan'la görüştüğümüzde, kendilerine sorun teşkil eden konuları ifade ettik ve kendileriyle bir mutabakat sağladık. Birinci mutabakatımız şuydu ki bugünlerde anayasa tartışmaları olduğu için ifade etmek istiyorum. Anayasanın ilk 4 maddesine dokunulmayacak. 66’ncı maddesindeki Türklük ifadesi olduğu gibi muhafaza edilecek. Bugünlerde bazı AK Partili yöneticilerinin anayasa tartışmaları ile ilgili farklı açıklamalarını duyuyoruz ve buradan kendilerine Cumhurbaşkanının bize verdiği sözü hatırlatmak isterim. Anayasanın ilk 4 maddesi neyin pahasına olursa olsun olduğu gibi kalacaktır. "

NE OLMUŞTU?

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde ilk turda Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, seçimden önce “Cehennemin kapılarını kapatacağız” demişti.

İkinci tura kalan seçimde ise Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklediğini açıklamıştı.