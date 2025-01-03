Sinan Oğan'ın 2023 seçimleri konuşması yeniden gündem oldu

Yayınlanma: 03.01.2025 - 17:13

Güncelleme: 03.01.2025 - 17:14

2023 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son günlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'nı destekleme gerekçesini anlattığı konuşmada "Devlet Bahçeli’nin olduğu ittifakı seçmeyecektik de HDP’nin destek verdiği ittifakı mı seçecektik?" sözleri DEM Parti ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi sonrasında sosyal medyanın diline düştü.

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı olarak 2023 seçimlere giren Sinan Oğan ilk turda %5.17 oy alarak sürpriz bir çıkış yapmış, seçimler ikinci tura kalmıştı.

İkinci turda Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışmasında Erdoğan'a desteğini açıkladı.

"HDP'NİN DESTEK VERDİĞİ İTTİFAKI MI SEÇECEKTİK?"

Oğan, seçimden sonra katıldığı bir programda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına destek verme nedenini bu bu şekilde anlatmıştı:

"Devlet Bahçeli’nin olduğu ittifakı seçmeyecektik de HDP’nin destek verdiği ittifakı mı seçecektik?"

BAHÇELİ-DEM PARTİ GÖRÜŞMESİ SONRASI GÜNDEM OLDU

Seçimden sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı Meclis'e konuşma yapması için davet etti. Bahçeli davetiyle birlikte 'Umut Hakkı' ile serbest bırakılmasını teklif etti. Bahçeli son olarak da İmralı'yı ziyaret eden DEM Parti heyeti ile Meclis'te görüşünce Oğan'ın seçim öncesi yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu.