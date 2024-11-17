Sinan Oğan'dan 'ihracı istenen teğmen' tepkisi: 'Nerede babacan devlet?'

Yayınlanma: 17.11.2024 - 18:31

Güncelleme: 17.11.2024 - 18:34

Kara Harp Okulu'ndaki resmi mezuniyet töreninin ardından kılıçlı yemin eden ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'ya 'ihraç' istemiyle tebligat yapılmasına AKP'den destekler sürerken Sinan Oğan'dan tepki geldi.

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Oğan, seçimlerin ikinci turunda, "Bize oy veren seçmenlerin de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemelerini talep ediyorum" sözleri ile Erdoğan'a destek istemiş, Beştepe'de Cumhur İttifakı bileşenleri ile poz vermişti.

"NEREDE BABACAN DEVLET?"

Sosyal medya platformu X üzerinden teğmenlerin ihraç talebine tepki gösteren Sinan Oğan, hükümete çağrı yaparak, "Askeri kademe istemiyorsa bir daha da yapılmaz ama ihraç talebiyle disipline sevketmek nedir? Ne yaptı bu çocuklar? Devlete baş mı kaldırdı? Her şeyi bu kadar abartmak zorunda mıyız? Nerede babacan devlet, nerede Milli Savunma Bakanının babacan tavrı?" diye sordu.

Oğan ayrıca, "Bu yanlışa müsade etmeyin, hiç bir art niyeti olmayan bu çocuklara yazık etmeyin, askerlik mesleğine can atan yeni nesilleri askerlikten soğutmayın. Seçimlerin 2. turunda destek verdiğimiz Cumhur İttifkanın bu kararın karşısında durmasını bekliyoruz. İhraç sebebiyle disipline sevk kararına gönlümüz razı değildir! Bu kararın her türlü karşısında olacağımızı beyan ediyorum!" şeklinde konuştu.

Oğan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Ebru Eroğlu’nun yeni mezunlarla teğmenlerle beraber “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganı eşliğinde yıllardır yapılagelen bir eyleminin “disiplinsizlik” sayılması ve ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi en basit tabiriyle akıl tutulmasıdır. Yapmayın, eğer haberler doğruysa bu ihraç talebi Türk milletinin vicdanını yaralar, asla kabul görmez!

Sosyal medya platformlarında çığırtkanlık yapan bir kesimin gazına gelmeyin. Eğer bu çocukların yanlış yaptığını düşünüyorsanız çağırırsınız öğüt nasihat verir gönderirsiniz. Askeri kademe istemiyorsa bir daha da yapılmaz ama ihraç talebiyle disipline sevketmek nedir? Ne yaptı bu çocuklar? Devlete baş mı kaldırdı? Her şeyi bu kadar abartmak zorunda mıyız? Nerede babacan devlet, nerede Milli Savunma Bakanının babacan tavrı?

Bu tepki çamur haline gelmiş sosyal medyadan gösterilen tepki üzerine alınmıştır. Koca koca adamlar sosyal medya gazıyla hareket edemez, etmemelidir. Milli Savunma Bakanımıza çağırımdır. Bu yanlışa müsade etmeyin, hiç bir art niyeti olmayan bu çocuklara yazık etmeyin, askerlik mesleğine can atan yeni nesilleri askerlikten soğutmayın.

Seçimlerin 2. turunda destek verdiğimiz Cumhur İttifakının bu kararın karşısında durmasını bekliyoruz. İhraç sebebiyle disipline sevk kararına gönlümüz razı değildir! Bu kararın her türlü karşısında olacağımızı beyan ediyorum!"