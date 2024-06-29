Sinan Oğan'ın gözü genel başkanlıkta mı? 'MHP liderliği' ile ilgili soruyu yanıtladı

Yayınlanma: 29.06.2024 - 22:58

Güncelleme: 29.06.2024 - 22:58

Seçimlerin ardından Türkiye İttifakı Partisi ile kampanyalar yürüten ve yaptığı açıklamalar ile ara ara gündem olan Sinan Oğan TV100 kanalında Gazeteci Kübra Par'ın konuğu oldu. Oğan gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Sinan Oğan ayrıca 2028'de yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olacağını açıklayarak, "Hiç kimsenin beklemediği yüzde 5.2’lik oy alan Sinan Oğan, 2028’in en güçlü sağın adayıdır" ifadelerini kullandı.



"SAYIN BAHÇELİ'YE SAYGIM VAR"

İleriki zamanlarda MHP'de siyaset yapma ve Genel Başkanlık düşünüp düşünmediği ile ilgili soruya yanıt veren Oğan, "Şu anda MHP’nin bir Genel Başkanı var. Sayın Bahçeli MHP’nin başındadır. Dolayısıyla şu veya bu partiyle ilgili bir söz söylemek doğru değildir, saygım vardır" dedi.

Oğan ayrıca AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 Genel Seçimleri öncesinde hiçbir şey talep etmediğini öne sürdü.



"CHP YANDAŞLARI..."

Seçimlerin ardından tehdit aldığını iddia eden Oğan, "Çok yoğun bir şekilde tehdit ve linçlerle mücadele etmek zorunda kaldım. 20 senedir aktif olarak siyasetin içindeyim. Vallahi kim etmedi ki Fetöcüler, PKK’lılar, CHP yandaşları mı etmedi.

Milletvekili lojmanları diye yapılan bir yer vardı. 4+1 dairem vardı. Orada oturuyordum. Mutlu mesut yaşıyordum orada. Seçimlerden sonra tehditler almaya başladım. Kapımıza çarşı işaretleri kondu. Daha güvenlikli bir siteye geçmek zorunda kaldım" diyerek konuşmalarını sürdürdü.

MİLYON DOLARLIK ÇİFTLİK

Milyon dolarlık çiftliği ile ilgili iddialara da yanıt veren Oğan, " Şubat’ın ortalarında almışım. 100 bin imza toplamış mıydım? Yok. Aday mıydım? Çoktan adaydım da adaylık başvurusunda mı bulunmuştum? Yok. ATA İttifakı var mıydı? Yok. Benim seçimlerde %5 alacağım belli miydi? Yok.

(Devletin yolunu kapattığı ile ilgili iddialara yönelik) Burası yol mu? Kapıyı gördünüz. Burada 20 yıllık ağaçlar, duvar var. Belediye geldi de yol açtı ben açma mı dedim" şeklinde konuştu.