Sinem Dedetaş'tan 'İBB adaylığı' yanıtı: Siyasette 24 saat çok uzun bir süredir

Yayınlanma: 20.07.2024 - 12:16

Güncelleme: 20.07.2024 - 12:24

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, gazeteci Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması durumunda İBB Başkan adayı olup olmayacağına dair iddiaları yanıtladı.

Dedetaş, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması halinde İBB Başkan adaylığına nasıl baktığı yönündeki soruya yanıt verdi. 31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP'den Üsküdar Belediye Başkan Adayı olan ve yarışı kazanan Sinem Dedetaş'ın ismi "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sonraki yeni İBB Başkanı" olarak kamuoyunda gündeme geliyor. Gözlerin üzerine çevrildiği Dedetaş ise bu konuyla ilgili iddialara ilk kez açıklık getirdi.

"İBB BAŞKAN ADAYLIĞINA GİDER MİSİNİZ?"

Fatih Altaylı, Dedetaş'a "Herkes size baktığında şunu görüyor, İstanbul'un bir sonraki büyükşehir belediye başkanı siz olacakmışsınız gibi bir hava var. Böyle bir fikriniz var mı? Başınıza bela açmak istemem, parti içerisindeki okları üzerinize çevirmek istemem ama Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığına giderse siz de İBB Başkan adaylığına gider misiniz" şeklinde bir soru sordu.

"SİYASETTE 24 SAAT ÇOK UZUN BİR SÜREDİR"

Dedetaş, gelen soruya "Çok güzel bir yakıştırma. Bunu duyuyorum. Biz kendi içimizde bunları konuşmuyoruz çünkü Üsküdar'a odaklanmamız lazım. Zihin başka yere dağılmamalı. Tabii çok onur verici bir şey. Şunu da biliyorum; siyasette 24 saat çok uzun bir süredir. O yüzden bu gündemin nasıl olacağı, nasıl gelişeceği belli olmayacağı için biz kendi konularımız arasına bunu almıyoruz. En azından layık görülmek bile mutluluk verici" şeklinde yanıt verdi.