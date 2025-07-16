Sinem Dönmez'i 27 yerinden bıçaklamıştı: Sanıktan pişkin savunma!

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan Enver Dönmez, 10 yıldır evli olduğu 2 çocuğunun annesi eşi Sinem Dönmez'i geçen yıl mayıs ayında 27 yerinden bıçakladı. Sinem Dönmez'in çığlıkları üzerine jandarma ekipleri olay yerine geldi.

Ekipler, eşini bıçaklamaya devam eden Enver Dönmez'i ayağına ateş açarak durdurdu. Vücuduna 27 bıçak darbesi alan ve ağır yaralanan Sinem Dönmez, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. 3 kez ameliyat edilen Dönmez, yeniden hayata tutundu.

Enver Dönmez, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan Kırıkhan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Enver Dönmez hakkındaki duruşmanın dördüncüsü görüldü.

Kırıkhan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Enver Dönmez, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Sinem Dönmez, taraf avukatları ve Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

SANIKTAN BİLİNDİK SAVUNMA

Tutuklu sanık Enver Dönmez, savunmasında, pişman olduğunu ve eşini öldürme niyeti bulunmadığını savundu. Sanık Enver Dönmez, eşinin kendisine "Adam mısın sen? Erkek misin?" gibi sözler söylediğini ve yüzüne tükürdüğünü iddia ederek, bu şekilde tahrik edildiğini ve olayın bu nedenle gerçekleştiğini iddia etti.

Sanık Dönmez, "Hayatım boyunca trafik cezası dahi yemedim. Eşim, olmayan olayları medya gücü ile olmuş gibi göstermeye çalışmaktadır. Uzun süredir tutukluyum, sevdiklerimden ve işimden ayrı kaldım, mağdurum. Adaletinize ve vicdanınıza güveniyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"BENİ ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLADI, ÇOCUĞUMUN ÇIĞLIKLARI BİLE ONU DURDURMADI"

Sinem Dönmez ise sanığın "yüzüme tükürdü, 'adam mısın sen dedi" şeklindeki iddialarına tepki göstererek, "Bu ifadeler, kadın cinayetlerini işleyen erkeklerin kullandığı kalıplaşmış cümlelerden ibarettir. Evliliğimiz boyunca kendisine hakaret ya da küfür etmedim. Bir insan eşinin yüzüne tükürebilir mi? Allah'a hesap verilecek. Bu tür beyanlar, yalnızca haksız tahrik indirimi almak içindir" diye konuştu.

Sağ kolunda ve parmaklarında sinir hasarı ve his kaybı olduğunu belirten Sinem Dönmez, bu durumun raporlarla kanıtlanacağını söyledi. Dönmez, "Sanık trafikte ceza almadığını söylüyor ama bu söyledikleri yaptığı fiili değiştirmiyor. Beni 27 yerimden, çocuğunun gözü önünde, gözünü kırpmadan yaraladı. Çocuğumun çığlıkları bile onu durdurmadı. O çocuk bu travmayla ömür boyu yaşamak zorunda ve pedagog desteği alıyor" dedi. Dönmez, sanıktan şikayetçi olduğunu ve tutukluluk halinin devamını istedi.

"27 YERİNDEN BIÇAKLANAN BİRİNİN HAYATTA OLMASI BİLE MUCİZE"

Katılan Hatay Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü vekili avukat Nazmi Öztürk, katılan vekilinin beyanlarına katıldıklarını belirterek, kurum adına şikayetlerinin devam ettiğini söyledi. Öztürk, "27 yerinden bıçaklanan birinin hayatta olması bile mucizedir. Bu nedenle sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

SİNEM DÖNMEZ'İN DUYUSAL YA DA FİZİKSEL KAYBININ KESİN OLARAK BELİRLENEBİLMESİ İÇİN YENİDEN RAPOR

İddia makamı, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, yargılamanın geldiği aşama ile olası cezanın alt ve üst sınırı dikkate alınarak, sanığın tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, katılan Sinem Dönmez'in duyusal ya da fiziksel kaybının kesin olarak belirlenebilmesi için, önceki adli tıp raporu doğrultusunda İskenderun Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü'ne sevkiyle yeniden değerlendirme yapılmasına ve gerekli muayene raporlarının eklenmesine karar verildi. Bir sonraki duruşma 3 Kasım'da görülecek.