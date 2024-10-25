Şirketlerin yapacağı santrallar için 'acele kamulaştırma'

Yayınlanma: 25.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.10.2024 - 04:00

AKP şirketler tarafından yapılacak santraller için “acele kamulaştırma” yaptı. Çeşitli kentlerdeki güneş (GES), rüzgâr (RES) ve hidroelektrik (HES) santralları için acele kamulaştırma kararları çıkarıldı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolları için de acele kamulaştırma kararı alındı. Kamulaştırmalar için Cumhurbaşkanı kararları yayımlandı. Kuzey Marmara Otoyolu (Yavuz Sultan Selim Köprüsü) Projesi Nakkaş-Başakşehir (bağlantı yolları dahil) kesiminde yol yapım çalışmaları kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırma yapılacak.

ÇOK TANIDIK

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nde işletme faaliyetleri Avrupa yakasında Avrupa Otoyolu Yatırım ve İşletme A.Ş., Asya yakasında da KMO Anadolu Otoyolu İşletme A.Ş. olarak iki ayrı şirket tarafından yürütülüyor. Kuzey Marmara Otoyolu’nda Anadolu Yakası’nda Limak Cengiz Ortak Girişimi, Avrupa Yakası’nda ise Kolin Kalyon Ortak Girişimi faaliyet gösteriyor. Yavuz Yapı tarafından gerçekleştirilecek Ankara Yavuz GES üretim tesisinin yapımı amacıyla Ankara Mamak’ta 13 noktada acele kamulaştırma kararı alındı. BİL GES Elektrik Odabaşı’nda 4 noktada acele kamulaştırma yapılacak. İnova Elektrik tarafından Bilecik’te yapılacak Metristepe RES için de acele kamulaştırma kararı çıkarıldı.

Ere Grubu şirketlerinden Gazipaşa Enerji tarafından işletilen Birkapılı HES (yardımcı kaynak RES) elektrik üretim tesisinin yapımı için de Mersin Mut’ta 3 acele kamulaştırma yapılacak. Bütün santraller için taşınmazlar tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere acele kamulaştırılacak.