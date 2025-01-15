Sırrı Süreyya Önder, ikinci İmralı görüşmesi için başvuru tarihi verdi
DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile ikinci görüşme için önümüzdeki hafta başvuru yapacaklarını açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti tarafından İmralı'da tutuklu bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile ikinci görüşmeye ilişkin olarak henüz bir talepte bulunulmadığını belirterek, "Talepte bulunulduğu takdirde Adalet Bakanlığı olarak elbette bunun değerlendirmesini gerçekleştiririz" demişti.
Bakanın bu açıklaması üzerine heyet üyesi DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den bir açıklama geldi.
Önder, DEM Partili heyet olarak Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Cezaevi'ne gitmek için "Önümüzdeki hafta için en kısa sürede başvuruda bulunacağız" açıklaması yaptı.
Öte yandan DEM Parti İmralı Heyeti yaşanan sürece ve şimdiye kadar yapılan çalışmalara ilişkin 17 Ocak Cuma günü yazılı bir açıklama yapacak.
Etiketler: #Yılmaz Tunç #Abdullah Öcalan
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