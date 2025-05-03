Erdoğan'dan hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için “Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve DEM Parti camiasına bağsağlığı diliyorum. Merhum Önder’in de son dönemde büyük emek verdiği ‘Terörsüz Türkiye’ menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

Erdoğan'dan hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı
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ANKA
Yayınlanma: 03.05.2025 - 19:00

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmasında yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye açıklaması yaptı.

"YÜREKTEN İNANIYORUM"

Erdoğan, konuşmasının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in vefatından duyduğum üzüntüyü burada ifade etmek istiyorum. Malum Sayın Önder’i ve Buldan’ı geçen ay külliyemizde kabul etmiş, yürüttükleri temaslarla ilgili verimli bir görüşme yapmıştık.

Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve DEM Parti camiasına bağsağlığı diliyorum. Merhum Önder’in de son dönemde büyük emek verdiği ‘Terörsüz Türkiye’ menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum."


Etiketler: #Sırrı Süreyya Önder #Dem Parti #Erdoğan

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