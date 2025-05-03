Sanat dünyasından Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajları: 'Seni hep o gülümseyen yüzünle hatırlayacağım'

Yayınlanma: 03.05.2025 - 19:32

Güncelleme: 03.05.2025 - 19:34

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonucu 18 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Önder'in hayatını kaybetmesi meslektaşlarını, sanat dünyasını yasa boğdu.

İşte ünlülerden Önder için taziye mesajları:

Mahsun Kırmızıgül: Seni hep o gülümseyen yüzünle hatırlayacağım… O samimi, içten tavırlarınla, insana güven veren duruşunla… Vicdanınla, merhametinle, insana olan inancınla… Yolsuzluğa hiç bulaşmadan, tertemiz kalabilmiş bir adam olarak… Barış için hayatını ortaya koyan biri olarak…

Türk olduğun halde Kürt halkına sahip çıkan, onların acısını kendi yüreğinde hisseden biri olarak… Yazdığın senaryolarla, yönettiğin filmlerle, söylediğin her sözle bize insan kalmanın ne kadar kıymetli, ne kadar erdemli bir şey olduğunu gösterdin. En son annem vefat ettiğinde beni aramıştın… “Üzülme kardaşım… Hepimiz bir gün gideceğiz Mahsunum,” demiştin ısrarla. Ama ne yazık ki Sırrı Abi… Sen çok erken gittin. Sırrı Süreyya Önder… Bize çok şey kattın. Sana minnettarız. Ailene ve tüm sevenlerine sabır; hepimize baş sağlığı diliyorum.

İbrahim Tatlıses: Tertemiz bir adamı kaybettik. Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun.

Bülent Parlak: Faşizmin veba gibi yayıldığı bu dönemde herkesi paçasından tutan, tarihsel kardeşlik şiarını bir meddah gibi dengbej ritminde kulağımıza okuyan, tüm ezilenlerin, kurdun, kuşun, ağacın, toprağın kardeşi; Türk’ün özü Kürd’ün fedaisi, faşizmin kırıcısı, Türkiye halklarının öz evladı Yoldaşımız Sırrı ağabeyim.

Defne Samyeli: Sırrı Süreyya Önder tedavi gördüğü hastanede hayatını yitirmiş. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Demokrasi ve barışın inşası adına içtenliğine inandığım, entelektüelliği, hoş sohbeti ve çok siyasetçide olmayan yapıcı iletişim diliyle daha güzel günlere katkı olacağını umut ettiğim az kişiden biriydi. Mekânı cennet olsun.

Mert Fırat: Sırrı Süreyya Önder'i kaybettik. Çok üzgünüm. Yalnızca bir siyasetçi değil, bir anlatıcı, bir insanlık vicdanı, bir hafıza taşıyıcısıydı... Barışı, adaleti, insanlık onurunu savundu. Meydanlardan sinema perdesine, kalpten kalbe dokunan bir iz bıraktı. Hakkı ödenmez. Ruhu şad olsun. Mekânı cennet olsun.

Demet Akbağ: Zeki, komik, naif ve güzel yürekli adam, muzip gülümsemen hiç silinmeyecek hafızamdan.

Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan da hastaneye giderek baş sağlığı dileklerinde bulunan isimler arasındaydı.