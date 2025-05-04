Sırrı Süreyya Önder yaşamını yitirdi: Zafer Partisi'nin imalı paylaşımına tepki yağdı!

Yayınlanma: 04.05.2025 - 00:41

Güncelleme: 04.05.2025 - 00:41

DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajları devam ederken Zafer Partisi'nden tepki çeken bir paylaşım geldi.

Partinin İstanbul Gençlik Kolları'ndan 'sarı torba' içerikli imalı açıklamalar yapıldı.

Bu paylaşımlara yurttaşlar sert tepki gösterdi. Paylaşımlara, "Çok gereksiz ve yanlış olmuş, bir topluluk bu kadar mı kötü olur, böyle saygısızlığa yazıklar olsun" gibi yorumlar yapıldı.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları'nın 'Sırrı' ve 'sarı torba' mesajlarının yer aldığı imalı paylaşımları şu şekilde:



