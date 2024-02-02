Sırrı Süreyya Önder'den İzmir yanıtı
DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı iddialarına yanıt verdi.
Yerel seçimler yaklaşırken, partiler adaylarını açıklamaya devam ediyor. DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Başak Demirtaş'ın adı geçerken, İzmir'de de Sırrı Süreyya Önder'in adaylığı gündeme geldi.
İddialara ilişkin Yeniçağ'dan Tolga Şahin'e konuşan Sırrı Süreyya Önder, "Buna partimiz karar verir. Şimdilik söyleyecek başka bir şeyim yok" dedi.
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