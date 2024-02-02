Sırrı Süreyya Önder'den İzmir yanıtı

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı iddialarına yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2024 - 17:47
Sırrı Süreyya Önder'den İzmir yanıtı
Abone Ol google-news

Yerel seçimler yaklaşırken, partiler adaylarını açıklamaya devam ediyor. DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Başak Demirtaş'ın adı geçerken, İzmir'de de Sırrı Süreyya Önder'in adaylığı gündeme geldi. 

İddialara ilişkin Yeniçağ'dan Tolga Şahin'e konuşan Sırrı Süreyya Önder, "Buna partimiz karar verir. Şimdilik söyleyecek başka bir şeyim yok" dedi. 


Sırrı Süreyya Önder haberleri yerel seçimler haberleri yerel seçim haberleri Dem Parti haberleri

İlgili Haberler

DEM Parti'den 'Başak Demirtaş' açıklaması: Adaylık başvurusu yaptı mı?

DEM Parti'den 'Başak Demirtaş' açıklaması: Adaylık başvurusu yaptı mı?
DEM Parti, yerel seçim için adaylarını açıkladı: Ahmet Türk resmen duyuruldu

DEM Parti, yerel seçim için adaylarını açıkladı: Ahmet Türk resmen duyuruldu
AKP-DEM Parti-MHP arasında olay tartışma!

AKP-DEM Parti-MHP arasında olay tartışma! "Hadi başka kapıya..."
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon