Sırrı Süreyya Önder'den milletvekili adaylığı kararı

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 16:17

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 16:44

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimleri 10 Mart'ta resmen ilan etmesinin ardından seçim süreci de hız kazandı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimi işlerken siyasi partilerin aday listelerini teslimi için de son tarih yaklaşıyor. Buna göre liste için son tarih 9 Nisan.

YEŞİL SOL PARTİ'DE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Yeşil Sol Parti’ye yapılan milletvekili aday adayı başvuru sayısında bir önceki seçime göre dikkat çekici bir artış gözlendi. 14 Mayıs seçimi için Halkların Demokratik Partisi’nin listelerinden seçime gireceği Yeşil Sol Parti’ye 2 bin 783 başvuru yapıldı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER İSTANBUL ADAYI

Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; bu süreçte bazı isimlerle aday olması için görüşmeler yapılıyor.

Son olarak bu isimlerden birisi de daha önce BDP ve HDP milletvekilliği yapmış olan yönetmen ve senarist Sırrı Süreyya Önder oldu. Önder’in Yeşil ve Sol Parti’nin adaylık teklifini kabul ettiği ve İstanbul'dan milletvekili adayı olacağı öğrenildi.