Sırrı Süreyya Önder'den milletvekili adaylığı kararı
Seçimlere sayılı gün kala dikkat çeken bir adaylık haberi daha geldi. 24 ve 25’inci dönem milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Yeşil Sol Parti’nin İstanbul milletvekili adayı oldu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimleri 10 Mart'ta resmen ilan etmesinin ardından seçim süreci de hız kazandı.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimi işlerken siyasi partilerin aday listelerini teslimi için de son tarih yaklaşıyor. Buna göre liste için son tarih 9 Nisan.
YEŞİL SOL PARTİ'DE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ
Yeşil Sol Parti’ye yapılan milletvekili aday adayı başvuru sayısında bir önceki seçime göre dikkat çekici bir artış gözlendi. 14 Mayıs seçimi için Halkların Demokratik Partisi’nin listelerinden seçime gireceği Yeşil Sol Parti’ye 2 bin 783 başvuru yapıldı.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER İSTANBUL ADAYI
Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; bu süreçte bazı isimlerle aday olması için görüşmeler yapılıyor.
Son olarak bu isimlerden birisi de daha önce BDP ve HDP milletvekilliği yapmış olan yönetmen ve senarist Sırrı Süreyya Önder oldu. Önder’in Yeşil ve Sol Parti’nin adaylık teklifini kabul ettiği ve İstanbul'dan milletvekili adayı olacağı öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- YSK'den Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklama
- ABD'den Erdoğan'ın tepki gösterdiği görüşmeye yanıt
- Ölü bulunan Gabonlu kızın son görüntüsü ortaya çıktı
- Tek kelimeyle iğrenç
- Kılıçdaroğlu milyonlarca emekliye seslendi
- Kartal İHL mezunlarından Kılıçdaroğlu'na açık mektup!
- Erdoğan'ın TOGG'unda dikkat çeken detay
- Beşiktaşlı futbolcunun son durumu belli oldu!
- Sahte belgelerle el değiştiren milyonlar
- Samsun'da fındık üreticilerine uyarı