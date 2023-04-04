Sırrı Süreyya Önder'den milletvekili adaylığı kararı

Seçimlere sayılı gün kala dikkat çeken bir adaylık haberi daha geldi. 24 ve 25’inci dönem milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Yeşil Sol Parti’nin İstanbul milletvekili adayı oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 16:17
Sırrı Süreyya Önder'den milletvekili adaylığı kararı
Abone Ol google-news

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimleri 10 Mart'ta resmen ilan etmesinin ardından seçim süreci de hız kazandı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimi işlerken siyasi partilerin aday listelerini teslimi için de son tarih yaklaşıyor. Buna göre liste için son tarih 9 Nisan. 

YEŞİL SOL PARTİ'DE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Yeşil Sol Parti’ye yapılan milletvekili aday adayı başvuru sayısında bir önceki seçime göre dikkat çekici bir artış gözlendi.  14 Mayıs seçimi için Halkların Demokratik Partisi’nin listelerinden seçime gireceği Yeşil Sol Parti’ye 2 bin 783 başvuru yapıldı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER İSTANBUL ADAYI

Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; bu süreçte bazı isimlerle aday olması için görüşmeler yapılıyor.

Son olarak bu isimlerden birisi de daha önce BDP ve HDP milletvekilliği yapmış olan yönetmen ve senarist Sırrı Süreyya Önder oldu. Önder’in Yeşil ve Sol Parti’nin adaylık teklifini kabul ettiği ve İstanbul'dan milletvekili adayı olacağı öğrenildi.


Sırrı Süreyya Önder aday adaylık milletvekili adayı

İlgili Haberler

Sırrı Süreyya Önder: Demirtaş'la görüşme talebi olduğu doğrudur

Sırrı Süreyya Önder: Demirtaş'la görüşme talebi olduğu doğrudur
Sırrı Süreyya Önder'den Akşener'e: 'Kazanacak aday' Recep Tayyip Erdoğan, o zaman git ona çalış...

Sırrı Süreyya Önder'den Akşener'e: 'Kazanacak aday' Recep Tayyip Erdoğan, o zaman git ona çalış...
Bülent Emrah Parlak'tan Muharrem İnce'ye 'Sırrı Süreyya Önder'li yanıt

Bülent Emrah Parlak'tan Muharrem İnce'ye 'Sırrı Süreyya Önder'li yanıt

En Çok Okunan Haberler