Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi açıkladı: 'Ülkücüler kan vermek için hastaneye geldi'

Yayınlanma: 22.04.2025 - 16:03

Güncelleme: 22.04.2025 - 16:04

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan akşamı evinde geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından acil olarak Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalpten çıkan ana aort damarının boydan boya yırtıldığı tespit edilen Önder, 12 saat süren ölüm riski yüksek bir ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.

Durumu ciddiyetini koruyan Önder'in tedavi süreci, tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor.

Önder'in ağabeyi Ali Fuat Önder, kardeşinin sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

"HASTANEYE AKIN VAR"

Tedavi süresince yalnız bırakılmadıklarını belirten Önder, çok farklı çevrelerden isimlerin ziyaretine geldiklerini ifade etti.

Önder, “Hastaneye akın var diyebilirim. Sadece yakın çevre değil, Türkiye'nin dört bir yanından gelen insanlarımız var” dedi.

"ÜLKÜCÜLER İKİNCİ GÜN KAN VERMEYE GELDİ"

Ziyaretlere ilişkin konuşan Önder, ülkücü bir grup gencin, hastaneye gelerek Sırrı Süreyya Önder'e kan vermek istediğini söyledi.

Önder, hastane personelinden öğrendiğini belirttiği olayı şu sözlerle anlattı:

“Ben bizzat görmedim ama bana hastane personeli anlattı. Bir grup ülkücü genç, buraya gelmiş. ‘Kan vermek istiyoruz’ demişler. Bu, ikinci gündü. Hastane yetkilileri de o sırada böyle bir ihtiyaç olmadığını belirtmiş ama yine de onların bu duyarlılığı bizi duygulandırdı.”

"MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN KORUMA AMİRİ OLDUĞU SÖYLENDİ"

Ziyaretler arasında yaşanan dikkat çekici bir anı da paylaşan Önder, duygulanarak şu ifadeleri kullandı:

“Yaşlıca biri geldi, beni çağırdılar. Elimi sıktı ve ‘Ben Trabzonluyum, buraya yakında oturuyorum’ dedi. Sonra da kendisinin merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun koruma amiri olduğunu söyledi. 12 Eylül döneminde, Mamak Cezaevi'nde ağabeyimle Muhsin Yazıcıoğlu birlikte kalmışlar. Aralarında derin bir sevgi ve saygı varmış. Bu ziyareti unutmam mümkün değil.”

"OTOBÜSLERE DOLUŞUP GELDİLER"

Destek ziyaretlerinin sadece Ankara veya İstanbul'dan olmadığını da vurgulayan Ali Fuat Önder, Hakkari'den otobüs tutarak ziyarete gelen vatandaşların olduğunu da söyleyerek şöyle konuştu:

“Otobüslere, araçlara doluşup gelenler olmuş. Ülkenin dört bir yanından gönül dostları buraya geldi. Bu bize moral veriyor. Kardeşimin sağlık durumu stabil ama sevenlerinin duası ve desteğiyle daha da iyiye gideceğine inanıyorum.”