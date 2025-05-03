Sırrı Süreyya Önder'in ölümünün ardından siyasilerden başsağlığı mesajları

Yayınlanma: 03.05.2025 - 17:15

Güncelleme: 03.05.2025 - 18:32

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Önder'in vefatının ardından, siyaset dünyasından çok sayıda başsağlığı mesajı yayımlandı.

İşte siyasetçilerin sosyal medya hesaplarından yayımladığı başsağlığı mesajları...

DEM Parti: İmralı Heyeti Üyemiz ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Türkiye halklarına, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Onun canı pahasına sürdürdüğü barış mücadelesini başarıya ulaştırmak, anısına bağlılığın gereğidir. Sırrı Süreyya Önder'in anısına ve onun barış mücadelesine layıkıyla sahip çıkacağız.

Türkiye İşçi Partisi: TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i yitirmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başta ailesi ve DEM Parti olmak üzere tüm sevenlerine ve halkımıza baş sağlığı diliyoruz. Barışa olan inancını, siyasetiyle ve sanatıyla ömrünü adadığı barış ve emek mücadelesini hiçbir zaman unutmayacağız.

SOL Parti: DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin üzüntüsünü paylaşıyor DEM Parti’ye, ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.

Emekçi Hareket Partisi: Hayatını nerede ezilen ve sömürülen varsa onunla birlikte mücadele etmeye adamış olan Sırrı Süreyya Önder’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yürüdüğü yolda büyük bedeller ödedi. Kararlılığıyla, direngenliğiyle ve kapsayıcılığıyla bu toprakların mücadele geleneğinde bir iz bıraktı. Ardından gelenler onu asla unutmayacak. Başta DEM Parti olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Suçsuz yere hapislere atılsa da zulümler görse de ömrünü barış yolunda harcadığına şahidiz.

Türkiye’nin birliği ve kardeşliği için verdiği mücadeleyi başarıya ulaştırmak, hepimizin ona borcudur.

Ülkemizin başı sağolsun.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: Çok kıymetli yoldaşımız Sırrı Süreyya Önder’i kaybettik… Acımız da kaybımız da çok büyük.

Hepimiz için kelimelerin kifayetsiz kaldığını, tüm Türkiye’nin yüreğinin düğüm düğüm olduğunu biliyorum.

Bizleri ortak duygularda birleştiren, barışa olan inancıyla herkesi kucaklayabilen bir insandı o.

Bu toprakların güzelliğinin, neşesinin buluştuğu bir değerdi.

Ağır hastalıklarına rağmen barış için vermiş olduğu mücadeleyi ne bu topraklar ne de bu ülkenin insanları unutacak.

Sana sözümüz olsun yoldaşım, bu kadim topraklar mutlaka barışla buluşacak.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Sevgili Sırrı Süreyya Önder’i kaybettik. Bu ülke, hakikati büyük bedellere rağmen dile getirmekten bir an bile imtina etmeyen büyük bir değerini yitirdi.

Barışın dili, halkların kardeşliği için çarpan cesur bir yürek sustu. Sırrı, sadece bir siyasetçi değil; Türkiye’nin hafızası, onuru ve neşesiydi.

Sözleriyle direnen, gülüşüyle umut olan bir insandı. Onu kaybetmenin acısı büyük. Ama biliyoruz ki Sırrı’nın düşleri bizimdir, yolu yolumuzdur.

Hakkını helal et Sırrı… Uğurlar olsun, yoldaşım. Sana söz, bu ülkeye barış gelecek.

AKP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik: TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili dostumuz, arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’i kaybettik. İnsanımızın tüm sorunlarıyla ilgili, tüm hikayelerini taşıyan değerli bir sanat ve siyaset adamıydı. Ömrünün son demlerini “Terörsüz Türkiye” hedefi için seferber etti. Allah rahmet eylesin. Değerli ailesinin, DEM Parti’nin, Yüce Meclis’in ve aziz milletimizin başı sağolsun.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Sanat ve siyaseti şahsında birleştirip buluşturan, sade hayatı ve sağduyulu vasfıyla halk nezdinde saygı ve sevgiye müstahak olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’i maalesef kaybettik.

Hakikaten çok üzgünüm. Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki, terörsüz Türkiye’nin tezahürü Merhum Önder’e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır. Sırrı Bey kardeşime Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, cennetiyle, cemaliyle ve mermahetiyle mükafatlandırmasını diliyorum.

Kederli ailesinin, DEM Parti camiasının, sevenlerinin ve seçmenlerinin, elbette hepimizin başı sağ olsun diyorum.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun: DEM Parti milletvekili ve TBMM Başkanvekili, yazar, senarist ve yönetmen Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türkiye bugün çok büyük bir değerini kaybetti. Güleryüzlü, barışçıl ve uzlaşmacı kişiliği hepimize mirastır. Toprak incitmesin...

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan: Hayatını barış mücadelesine adamış bir insanı, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış: TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Meclis çatısı altında görev yaptığımız, sözüyle, duruşuyla iz bırakan bir insandı. Daha söyleyecek çok sözü, yürüyecek çok yolu vardı… Barışa, kardeşliğe ve umuda dair çok şey bıraktı ardında. Mekânı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine ve tüm yol arkadaşlarına sabır diliyorum.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre: TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatı hepimizi derinden üzdü. Demokrasi ve barış mücadelesine verdiği katkı unutulmayacak. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, değerli insan Sırrı Süreyya Önder’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Sırrı Süreyya Önder, yalnızca bir siyasetçi değil; aynı zamanda sanatın, edebiyatın ve vicdanın diliyle konuşan özel bir insandı. Mizahı, zarafeti ve samimi diliyle kalplerde iz bıraktı. Böylesine değerli bir insanla mesai yapmak bizler için büyük şanstı… Ailesine, sevenlerine ve tüm DEM Parti camiasına baş sağlığı diliyorum.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: TBMM Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Onu, vicdanın sesi oluşu, tebessüm ettiren mizahı, yüreklere dokunuşu ve barış için yorulmadan verdiği mücadeleyle hatırlayacağız. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve halkımıza başsağlığı diliyorum.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Sırrı Süreyya Önder hepimizin dostu, kardeşi, ağabeyiydi. Emekçi halkımız onu zor zamanında daima yanında görmüştür. Eşitlik, özgürlük ve kardeşlik için meydanlarda ve zindanlarda geçirdiği ömrü boyunca bir kez bile 'of' dediğini işitmedik, aksine güleryüzünden moral bulduk. Barış, uğruna onu dahi toprağa verdiğimiz büyük, anlamlı ve zorunlu bir ihtiyaç, bir borç, bir görevdir artık.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Türkiyemizin birlik, bütünlük, özgürlük ve demokrasi sürecine çok önemli katkılarda bulunmakta olan TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in kaybını büyük üzüntüyle öğrendik. Türküyle, Kürdüyle bütün Türk milletinin acısını yürekten paylaşıyor, başsağlığı diliyoruz.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan: TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatını teessürle öğrendim. Uzlaşmacı, sağduyulu kişiliği ve barışa olan inancıyla ülkemizin son dönem siyasetinde iz bırakmıştır. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine yakınlarına, DEM Parti camiasına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan: TBMM Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastanede hayatını yitirmiş olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik.

Mücadele dolu bir geçmişi olan, kültür, sanat ve basın alanında da eserler bırakan sevgili Sırrı Süreyya Önder, son olarak 10 yılı aşkın bir süredir, Kürt meselesinin barışçıl çözümü açısından önemli bir konumda yoğun bir mesai sarf etmişti.

Gezi sürecinde, rantçı sermaye iktidarının Gezi Parkı’nı kuşatması sırasında ağaçlara siper olması da ona dair unutulmaz kareler arasında hep yer alacaktır.

Yaşamı boyunca, özgür, demokratik, sömürüsüz ve barıştan yana bir ülkenin inşası için mücadele etmiş ve bedel ödemiş olan Sırrı Süreyya Önder, zor koşullar altında mizahi bir yaklaşımı elden bırakmayan üslubuyla da kendisinden farklı düşünen çevrelerde bile sempati yaratmayı başarmıştır.

Ailesi, dostları, yoldaşları ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.