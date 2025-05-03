Son dakika... Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti

Yayınlanma: 03.05.2025 - 16:27

Güncelleme: 03.05.2025 - 17:18

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Önder için hastaneden yapılan açıklama şöyle:

"Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, 15.04.2025 tarih ve saat 22:41’de şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulans ile kalp - akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir. Kendisine acilen “Aort Diseksiyonu” tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damar by-pass ameliyatı yapılmıştır. Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (Kalp destek cihazı) ve yoğun tübik tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir.

Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle 03.05.2025 tarih ve saat 16:10’da hayatını kaybetmiştir.

Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun.

Saygılarımızla."

63 yaşında hayatını kaybeden Önder'in cenazesine ilişkin ise henüz netleşen bir bilgi bulunmuyor. DEM Parti'den yapılan açıklamada, Sırrı Süreyya Önder'in yaşam mücadelesinin 18'inci gününde hayatını kaybettiği belirtilerek, "Eş genel başkanlarımız, MYK üyelerimiz, meclis grubumuz programlarını iptal ederek İstanbul'a geçti. Cenaze programı netleşince bilgileri paylaşacağız" denildi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: MİLLETİMİZİN GÖNLÜNDEKİ MÜSTESNA YERİNİ KORUYACAKTIR

Sırrı Süreyya Önder'in ölümünün ardından hükümet kanadından peş peşe taziye açıklamaları geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sırrı Süreyya Önder'in ölümünün ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatının her döneminde barışa, diyaloğa ve ortak akla kıymet veren; nezaketi, mütevazılığı ve içtenliğiyle gönüllerde iz bırakan kıymetli bir arkadaşımızdı. Terörsüz Türkiye hedefine yönelik çabaları da milletimizin gönlündeki müstesna yerini koruyacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şâd, mekânı cennet olsun…"

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: HERKESİN SAYGISINI KAZANMIŞ BİR İNSANDI

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ölümü üzerine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından bir taziye açıklaması yaptı.

Kurtulmuş, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kardeşimin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Siyasi nezaketi, duruşu ve mütevazı kişiliğiyle herkesin saygısını kazanmış değerli bir insandı. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

BAKANLARDAN TAZİYE MESAJLARI

Sırrı Süreyya Önder'in ölümüne ilişkin hastanenin ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da bir açıklama ile taziye mesajında bulundu.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya taziye mesajında "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet; değerli ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet diliyorum. Merhum Sırrı Süreyya Önder; samimi kişiliği, insani yönü, bir çok konuda sergilediği uzlaşmacı tavrı ve terörsüz bir Türkiye idealine katkı sunma gayretiyle daima hatırlanacaktır. Ruhu şâd, mekânı cennet olsun. Ailesinin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun" açıklaması yaptı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ, AORT DAMARI YIRTILDI

Önder, 15 Nisan günü geç saatlerde kalp krizi geçirmişti.

Ambulans ile hastaneye götürülen Önder'in iki kez kalbi durmuş, doktorların müdahalesiyle geri döndürülmüştü. Kalp kriziyle birlikte aort damarının da yırtıldığı belirlenen Önder, acilen ameliyata alınmıştı.

12 saat süren ağır bir ameliyat geçiren Önder, o günden bu yana yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Yoğun bakım tedavisinin 13'üncü gününde yapılan açıklamada ise Önder'in nörolojik tablosunun giderek bozulduğu, reflekslerinin azaldığı kaydedilmişti.