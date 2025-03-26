CHP'li Mahmut Tanal tek tek açıkladı: 'Konuşma engelli bir vatandaş 'slogan attı' denilerek gözaltına alındı'

Yayınlanma: 26.03.2025 - 19:36

Güncelleme: 26.03.2025 - 19:36

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Konuşma güçlüğü olan, kekemelikle mücadele eden bir vatandaş, yalnızca yabancı dilde slogan attığı iddiasıyla tutuklamaya sevk edilmiştir! Bu, yalnızca akıl dışı değil, hukuk dışıdır, vicdan dışıdır!" ifadelerini kullandı.

Tanal'ın paylaşımı şu şekilde:

"KONUŞMA ENGELLİ BİR VATANDAŞ “SLOGAN ATTI” DENİLEREK TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ!

Konuşma güçlüğü olan, kekemelikle mücadele eden bir vatandaş, yalnızca yabancı dilde slogan attığı iddiasıyla tutuklamaya sevk edilmiştir! Bu, yalnızca akıl dışı değil, hukuk dışıdır, vicdan dışıdır!

Hangi slogan? Hangi ses kaydı? Hangi bilirkişi tespiti?

Kekemeliği olan bir bireyin slogan attığı nasıl tespit edilmiştir?

Ortada delil yok, savunma yok, gerekçe yok!

Bu bir siyasi niyetle, düşman ceza hukuku uygulayarak intikam alma girişimidir!

Yargı, kişilerin kimliğine, etnik kökenine, düşüncesine, hatta diline göre ceza vermeye yönelirse, bu hukuk değil; rejim krizidir.

Anayasa’nın 10. maddesi eşitlik ilkesini, 36. maddesi adil yargılanma hakkını güvence altına alır.

Hiç kimse konuşma engeli nedeniyle ya da iddia edilen bir slogan sebebiyle tutuklanamaz!

Bu kararı verenler hukuk değil, açıkça önyargı işletmektedir.

Adalet Bakanlığı’na, HSK’ya açık çağrımızdır:

Bu rezaletin üstü örtülemez.

Engelli bir bireyin ifadesi dahi alınmadan, savunması dinlenmeden tutuklamaya sevk edilmesi; Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti ilkesine doğrudan tehdittir!

Yargının siyasi niyetlerle araçsallaştırılmasına izin vermeyeceğiz!

Bu ülkeye anayasa geri dönecek, adalet geri gelecek!"