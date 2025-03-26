İBB'ye 'kent uzlaşısı' soruşturması... Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir gözaltında
İBB'ye "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında başlatılan 'kent uzlaşısı' soruşturma sürüyor.
YAKALAMA KARARI ÇIKARTILMIŞTI
Soruşturma kapsamında İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, 24 Mart'ta Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi Genel Direktörü Azad Barış ve Spectrum House İdari İşler Direktörü Hunav Altun hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkartılmıştı.
GÖZALTINA ALINDI
Hakkında yakalama kararı bulunan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, avukatıyla birlikte emniyete gitti ve gözaltına alındı.
Etiketler: #Şişli #Şişli Belediyesi
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