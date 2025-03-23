Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan'a 'sorgu' hukuksuzluğu!

Yayınlanma: 23.03.2025 - 10:06

Güncelleme: 23.03.2025 - 10:06

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da hedef alan soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan, adliyeye sevk edilmişti.

Şahan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, savcılıktaki ifadesi tamamlandıktan sonra gece 03.00'da tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Şahan'ın hakimlik sorgusu için 5 saattir beklediklerini belirtti.

Bu süre içerisinde Şahan'ın durumuyla ilgili bilgi de alamadıklarını belirten Ersöz, "Her yönüyle örneği görülmemiş “olağanüstü” bir sürecin içindeyiz" dedi

Şahan'ın bir diğer avukatı Enes Ermaner de sosyal medyada hesabından "Akşam 21:00’da geldiğimiz adliyede, sabah neredeyse 09:30 olmasına rağmen hala hakimlik sorgusuna girememiş durumdayız" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Gözaltı süresi de dolmuş olmasına rağmen müvekkilimiz Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan haksız ve hukuka aykırı bir şekilde alıkonulmaktadır. Bu uygulama kişi özgürlüğünün ihlalidir, kabul edilemezdir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu yıldırma ve sindirme politikasına bir an önce son vermelidir."