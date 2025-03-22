Yayınlanma: 22.03.2025 - 22:02

Güncelleme: 22.03.2025 - 22:06

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın avukatı Hüseyin Ersöz'ün kim olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın avukatı Hüseyin Ersöz kimdir? Hüseyin Ersöz kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

HÜSEYİN ERSÖZ KİMDİR?

Hüseyin Ersöz, 01 Mayıs 1981 tarihinde Giresun ili Tirebolu ilçesinde dünyaya geldi. Emekli sınıf öğretmeni olan anne ve babanın iki çocuğundan biridir. Ailesi İstanbul’a yerleşmesi ile iki yaşında bugüne hayatını, İstanbul’da sürdürmektedir.

Hüseyin Ersöz, İlkokulu Beylerbeyi İlkokulunda, ortaokul ve liseyi ise Üsküdar Burhan Felek Lisesi’nde tamamladı. 2005 senesinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde mezun oldu. Bir yıl süresince avukatlık stajı, yine bir yıl süreyle de askerlik görevi ifası sonrasında, 2007 senesinde fiilen İstanbul Barosu’nda meslek hayatına başladı.

HÜSEYİN ERSÖZ'ÜN ÖZEL HAYATI...

Hüseyin Ersöz, evli ve iki çocuk babasıdır.