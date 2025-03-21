Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'dan mesaj var: 'Çok iyiyim, size emanetiz'

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Resul Emrah Şahan, sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Şahan, "Ben çok iyiyim. Ekrem başkanım da benle Çalık başkanım da size emanetiz." dedi.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'dan mesaj var: 'Çok iyiyim, size emanetiz'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.03.2025 - 12:34

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın gözaltı süresinin üçüncü gününde sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. 

Şahan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

"Sevgili Şişlili yurttaşlarım. Dayanışmanın seslerini duyuyorum. Sonu aydınlık günler çok yakın eminim. Şafak söktü dedi Ekrem başkan tam da ondan bunlar oluyor ama sizler rahat olun. Kazanan millet olacak. Kazanan sizler olacaksınız. Ben çok iyiyim. Ekrem başkanım da benle Çalık başkanım da size emanetiz. Sevgilerimle"

AVUKATINDAN AÇIKLAMA 

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, gözaltı süresinin uzatılması kararına karşı İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulunduklarını  belirtti. Ersöz, bugün itibarıyla Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın ifade alma işlemlerine başlanmasının beklendiğini duyurdu.

 

 


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