Şişli Belediye Başkanı Şahan: ‘Son üç ayda ihtiyaç dışı işe alımların iş akitlerine son verilmesine karar verilmiştir’
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, seçim sürecinde son 3 aylık dönemde ihtiyaç dışı işe alınan personelin işine son verildiğini açıkladı.
Şahan, seçim sürecinde son 3 aylık dönemde ihtiyaç dışı işe alınan personelin işine son verildiğini, işten çıkartılan personellerin daha verimli olabilecekleri alanlarda istihdam edilebilmesi için kariyer destek birimlerinin devreye gireceğini açıkladı.
Şahan, yeni döneme ilişkin
yazılı açıklama yaptı. İlk meclis oturumunun gerçekleştiğini hatırlatan Şahan,
şu ifadeleri kullandı:
“Şişli Belediyesi'nin gelecek dönemi için belirlediğimiz
ilkeler doğrultusunda kamusal faydayı önceliklendirmek, kamu kaynaklarını ve gücünü
yurttaşlarımızın hizmetine tahsis etmek üzere; seçim sürecinde, son üç aylık
dönemde yapılan ihtiyaç dışı işe alımların iş akitlerine son verilmesine karar
verilmiştir. Halkçı belediyecilik anlayışımız gereği; iş akdine son verilen
personelleri, daha verimli olabilecekleri, liyakatlerini daha etkili bir şekilde
gösterebilecekleri istihdam olanaklarıyla buluşturmak için kariyer destek
birimlerimiz etkin bir şekilde devreye girecektir. Şişli'yi; sosyal adalet
ve kamu vicdanını gözeterek, herkese eşit hizmet anlayışıyla yönetecek, kimseyi
hayatın zorluklarına karşı yalnız bırakmayacağız.”
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