Şişli Belediye Başkanı Şahan: ‘Son üç ayda ihtiyaç dışı işe alımların iş akitlerine son verilmesine karar verilmiştir’

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, seçim sürecinde son 3 aylık dönemde ihtiyaç dışı işe alınan personelin işine son verildiğini açıkladı.

ANKA
Yayınlanma: 15.04.2024 - 20:21
Şişli Belediye Başkanı Şahan: ‘Son üç ayda ihtiyaç dışı işe alımların iş akitlerine son verilmesine karar verilmiştir’
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Şahan, seçim sürecinde son 3 aylık dönemde ihtiyaç dışı işe alınan personelin işine son verildiğini, işten çıkartılan personellerin daha verimli olabilecekleri alanlarda istihdam edilebilmesi için kariyer destek birimlerinin devreye gireceğini açıkladı.

Şahan, yeni döneme ilişkin yazılı açıklama yaptı. İlk meclis oturumunun gerçekleştiğini hatırlatan Şahan, şu ifadeleri kullandı:

“Şişli Belediyesi'nin gelecek dönemi için belirlediğimiz ilkeler doğrultusunda kamusal faydayı önceliklendirmek, kamu kaynaklarını ve gücünü yurttaşlarımızın hizmetine tahsis etmek üzere; seçim sürecinde, son üç aylık dönemde yapılan ihtiyaç dışı işe alımların iş akitlerine son verilmesine karar verilmiştir. Halkçı belediyecilik anlayışımız gereği; iş akdine son verilen personelleri, daha verimli olabilecekleri, liyakatlerini daha etkili bir şekilde gösterebilecekleri istihdam olanaklarıyla buluşturmak için kariyer destek birimlerimiz etkin bir şekilde devreye girecektir. Şişli'yi; sosyal adalet ve kamu vicdanını gözeterek, herkese eşit hizmet anlayışıyla yönetecek, kimseyi hayatın zorluklarına karşı yalnız bırakmayacağız.”

 



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