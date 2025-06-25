Şişli Belediyesi işçilerinin direnişi Meclis'e taşındı... DEM Partili Konukçu'dan Yerlikaya'ya: 'Sessizliğiniz, keyfi uygulamaları onaylamaktır'

19 Mart’ta düzenlenen “Kent Uzlaşısı” operasyonuyla Resul Emrah Şahan’ın tutuklanması ve yerine kayyum atanmasından bu yana belediye işçileri, haklarının gasbedildiğini belirtiyor.

Ücretlerinin eksik ve geç yatırıldığı, toplu iş sözleşmesinden doğan haklarının sistematik biçimde yok sayıldığı, üyesi oldukları DİSK/Genel-İş'in devre dışı bırakılmak istendiği gerekçeleriyle eylemler yapan işçilerin tepkisi, kayyumun cumartesi-pazar izin günlerini hafta içine kaydırmasıyla daha da büyüdü.

Genel-İş İstanbul 3 No’lu Şube Başkanı Zeynel Yiğit 17 gündür açlık grevi yaparken işçiler de sonuç alınamaması halinde açlık grevine katılacaklarını belirtiyor. DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu, kayyum uygulamalarını ve işçilerin direnişini Meclis'e taşıyarak İçişleri Bakanlığı'na soru önergesi verdi. Önergesinde "Emekçilerin açlık grevine mecbur bırakıldığı bir ortamda, sosyal hukuk devleti ilkesinden söz etmek mümkün değil. Kayyum yönetimleri, seçme hakkını gasp etmekle kalmayıp emekçilerin kazanılmış haklarını da ortadan kaldırmakta, yerel yönetimleri otoriter denetim aygıtına dönüştürmektedir" ifadelerini kullanan Konukçu, yaşanan durumun tekil olmadığını, iktidar politikalarının sonuçlarından biri olduğunu savundu.

"KAYYUMLARI DENETLİYOR MUSUNUZ?"

“Bakanlığın sessiz kalması, keyfi uygulamaların onaylandığı izlenimini doğurmaktadır” diyen Konukcu, Ali Yerlikaya’ya şu soruları yöneltti: “Başlatılan açlık grevi hakkında bilginiz var mıdır? İşçilerin bu eyleme yönelmesinin sorumluluğu kimdedir? Kayyumun sorumluluğunu yerine getirmesi için bir adım atacak mısınız? Kayyum yönetiminin cumartesi izinlerini fiilen kaldırması yönündeki kararının yasal dayanağı nedir? Kayyumun harcama kalemleri kamuoyuna açıklanacak mıdır? Emekçilerden 'tasarruf' yapılırken, yönetim harcamaları ne ölçüde denetlenmektedir? Açlık grevlerine yol açacak ölçüde çözümsüzlüğün derinleşmesi, demokratik hukuk devleti ilkesiyle nasıl bağdaşmaktadır? İşçilere doğrudan şirket tarafından mesaj gönderilerek sendikanın devre dışı bırakılmak istenmesi girişimleri hakkında Bakanlığınızın bilgisi var mıdır? Bu konularda gerekli yasal soruşturma ve denetimler yapılacak mıdır? Türkiye genelinde kayyum atanan belediyelerde, Bakanlığınızın genel bir denetim veya inceleme çalışması bulunmakta mıdır?