Şişli Belediyesi'nden 'Sonsuz Barış' kitabı
İstanbul Şişli Belediyesi, cumhuriyetimizin tapusu Lozan Barış Antlaşması’nın 100. yılına özel bir dizi etkinlik düzenlerken, Lozan zaferini anlatan “100. Yılında Lozan Antlaşması: Sonsuz Barış” adlı bir kitap da yayımladı.
Şişli Belediyesi, Türk ulusunun “eşit ve çağdaş dünya toplumu” olmasını ve Cumhuriyetimizin “eşit ve egemen bir devlet olarak tanınmasını” sağlayan Lozan’ın 100. yılı nedeniyle bir dizi etkinlik başlattı.
Bu etkinlikler kapsamında Lozan zaferinin Türkçe ve İngilizce anlatıldığı “100. Yılında Lozan Antlaşması: Sonsuz Barış” adlı bir kitap yayımladı.
(Muammer Keskin)
Kitabın sunuş kısmını yazan Şişili Belediye Başkanı Muammer Keskin, aynı isimle bir sergi de oluşturduklarını aktararak “Bu kitap söz konusu serginin tamamlayıcı bir parçası olarak hazırlandı. Ancak asıl amacımız Lozan’ı Birinci Dünya Savaşı sonrası imzalanan antlaşmalarla karşılaştırma yaparak değerine ışık tutmak ve her kesimden okuyucuya ulaştırmak” dedi.
“Lozan Cumhuriyet yolunda atılmış tarihsel ve anıtsal bir dönüm noktasıdır” diyen Keskin, “Lozan, Türkiye’nin uluslararası topluluğun eşit ve saygın bir üyesi olarak çağdaş devlet ailesindeki onurlu yerini alışının belgesidir. Kurtuluş Savaşımızın tamamlayıcı parçasıdır” dedi.
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