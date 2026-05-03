Cumhuriyet Gazetesi Logo
Şişli'de Burçin'i öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: 'Oğlumu aldattı, ateş ettim'

Şişli'de Burçin'i öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: 'Oğlumu aldattı, ateş ettim'

3.05.2026 11:05:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Şişli'de Burçin'i öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: 'Oğlumu aldattı, ateş ettim'

Şişli'de Menekşe K. (58), cezaevinde olan oğlunun beraber yaşadığı Burçin Şahin’i (25) silahla başından vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Menekşe K. ifadesinde, Burçin Ş.'nin cezaevindeki oğlunu aldattığını öne sürdü. Şüpheli Menekşe K.'nin 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Olay, dün saat 13.15 sıralarında Eskişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burçin Şahin isimli kadın, "dini nikah"la birlikte olduğu Haydarcan K.'nin aynı evde yaşadığı annesi Menekşe K. ile henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartıştı.

Tartışma sırasında Menekşe K., kendisine ait ruhsatsız silahla Burçin Şahin’in başına 2 kez ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Burçin Şahin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, dışarıda 2 adet, evde ise 4 boş kovan buldu. Ölen Şahin’in 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

Menekşe K.'nin oğlu ve Burçin K.'nin birlikte olduğu Haydarcan K.'nin ise 6 yıldır "hırsızlık" suçundan cezaevinde bulunduğu kaydedildi. 

'NAMUS MESELESİ' DEMİŞ

Şüphelinin cinayetin ardından pencereye çıkarak "Gelinimi öldürdüm, namusumu temizledim" dediği ve bir süre sigara içtiği iddia edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Menekşe K.’nin ilk ifadesinde, olayın 'Namus meselesi' olduğunu söylediği öğrenildi. Şüphelinin, oğlunun 6 yıldır cezaevinde olduğu, dini nikahlı eşi Burçin Şahin’in oğlunu aldattığından şüphelendiğini, olay günü telefonunda mesajlaşmalarını görmesi üzerine şüphelerini arttığını, bunun üzerine sinirlenerek evde bulunan silahla başına 2 el ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Menekşe K.'nin ifadesinin devamında, "Sen oğlumu nasıl aldatırsın, benim oğlum cezaevinde. Senin çocukların var utanmıyor musun" dedim. Sonra kardeşleri çocuklarını alıp gitti, evde ikimiz kaldık. 'Sen nasıl yaparsın' dedim, o da bana bel altı bir cevap vererek 'Yapacağım' dedi. Daha sonra sinirlendim, dolapta duran silahı aldım ve ateş ettim" dediği öğrenildi.

6 YIL 8 AY HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri, şüpheli Menekşe K.’yi olayda kullandığı ruhsatsız silahla yakaladı. Şişli Asayiş Büro Amirliği’ne götürülen şüphelinin emniyette işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Menekşe K.’nin ‘Uyuşturucu madde ticareti’ suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu da öğrenildi. 

İlgili Konular: #Şişli #kadın cinayeti

İlgili Haberler

Jülide Kızıltepe'den 8 Mart mesajı: 'Kadına şiddet bireysel bir mesele değil'
Jülide Kızıltepe'den 8 Mart mesajı: 'Kadına şiddet bireysel bir mesele değil' İstanbul Yaşam Derneği Başkanı Jülide Kızıltepe, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada kadına yönelik şiddetin yalnızca bireysel bir sorun olmadığını, toplumsal ve kurumsal boyutları olan yapısal bir mesele olduğunu vurguladı.
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun şubat ayı kadına şiddet verileri açıklandı: 23 kadın cinayeti, 11 şüpheli ölüm
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun şubat ayı kadına şiddet verileri açıklandı: 23 kadın cinayeti, 11 şüpheli ölüm Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun şubat ayı kadına şiddet verilerine göre, bir ayda 23 kadın öldürüldü, 11 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. Federasyon tarafından yapılan açıklamada, “Bu mesele yalnızca kadınların değil, toplumun tamamının güvenlik ve adalet meselesidir. Yaşam hakkı güvence altına alınmadıkça hiçbirimiz gerçek anlamda güvende değiliz” denildi.
Evli olduğu kadına şiddet uygulamıştı: Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli hakkında tutuklama kararı!
Evli olduğu kadına şiddet uygulamıştı: Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli hakkında tutuklama kararı! Evli olduğu kadına şiddet uygulayan Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli Yasin Çakmak tutuklandı. Şiddet faili Çakmak'ın tutuklanma haberini Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu.