Evli olduğu kadına şiddet uygulamıştı: Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli hakkında tutuklama kararı!

17.01.2026 16:00:00
Haber Merkezi
Evli olduğu kadına şiddet uygulayan Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli Yasin Çakmak tutuklandı. Şiddet faili Çakmak'ın tutuklanma haberini Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da evli olduğu kadına şiddet uygulayan Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli Yasin Çakmak'ın "kasten yaralama" suçundan tutuklandığını duyurdu.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Kadına şiddet, insanlık onuruna yöneltilmiş en karanlık, en çirkin, en aşağılık saldırıdır. Şiddetin hiçbir türünü kabul etmediğimiz gibi özellikle kadına yönelik şiddeti tartışmasız biçimde reddediyoruz.

Ankara’da eşine şiddet uygulayan şüpheli şahısla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “kasten yaralama” suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. 

Gözaltına alınan şüpheli Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır."

