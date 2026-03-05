Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun şubat ayı kadına şiddet verileri açıklandı: 23 kadın cinayeti, 11 şüpheli ölüm

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun şubat ayı kadına şiddet verileri açıklandı. Verilere göre, şubat ayında 23 kadın katledildi, 11 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. Kadınların 9’unun aile içindeki erkekler tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. 8 kadının ise boşandığı ya da boşanma aşamasında olduğu erkekler tarafından öldürüldüğü de veriler arasında yer aldı. 3 kadının birlikte olduğu/yaşadığı erkek tarafından, 1 kadının ailesinden bir kadınla bağlantılı erkek tarafından, 1 kadının tanıdığı bir erkek ve 1 kadın ise kızını istismar eden erkek tarafından katledildiği belirtildi. 11 kadının ölümü ise şüpheli bulundu.

HİÇBİRİMİZ GERÇEK ANLAMDA GÜVENDE DEĞİLİZ

Federasyon tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere de yer verildi: “Bu dönemde 5 falin cinayet sonrası intihar ettiği tespit edilmiştir. 2 kadının öldürüldüğü sırada aktif koruma kararı bulunmaktaydı. Öldürülme yöntemleri incelendiğinde, en yaygın yöntemin ateşli silahlar olduğu ortaya çıkmaktadır. Cinayetlerin gerçekleştiği mekanlara bakıldığında, kadınların büyük bir kısmının kendi evlerinde öldürüldüğü görülmektedir. Kadınların en çok kendi evlerinde öldürülmesi, eşitlikten uzak ve denetimsiz bırakılmış aile yapısının kadınlar açısından nasıl bir risk alanına dönüştüğünü ortaya koymaktadır. Boşanma sürecinde olan ya da ayrılmak isteyen kadınların hedef haline gelmesi, kadınların yaşam hakkının kendi kararları üzerinden tehdit edildiğini göstermektedir. Koruma kararı bulunmasına rağmen iki kadının öldürülmüş olması, koruyucu ve önleyici mekanizmaların etkin uygulanmadığını göstermektedir. Bu mesele yalnızca kadınların değil, toplumun tamamının güvenlik ve adalet meselesidir. Yaşam hakkı güvence altına alınmadıkça hiçbirimiz gerçek anlamda güvende değiliz”