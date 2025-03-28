Şişli kayyumu, seçilmiş başkan Resul Emrah Şahan'a ait ne varsa sildi! Yerine kendini koydu...

Şişli kayyumu Cevdet Türkmen, Şişli Belediyesi'ne ait internet sitesinden seçilmiş Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'a ait ne varsa sildirip kendi fotoğrafını koydu.

Şişli kayyumu, seçilmiş başkan Resul Emrah Şahan'a ait ne varsa sildi! Yerine kendini koydu...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.03.2025 - 16:34

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanmasına yönelik tepkiler büyürken, kayyum Cevdet Türkmen'in ilk icraatlarından biri internet sitesini düzenlemek oldu. 

Türkmen, belediyenin resmi internet sitesinden seçilmiş Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın fotoğraflarını, sitede yer alan haberleri ve Şahan'a ait her şeyi sildi. 

Türkmen, Şahan'ın yerine kendi fotoğrafını koydurup altına da "Şişli Belediye Başkan Vekili" yazdırdı. 


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