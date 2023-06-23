Sivas anması 'Grup Yorum da katılabilir' diye yasaklandı

Yayınlanma: 23.06.2023 - 11:03

Güncelleme: 23.06.2023 - 12:23

Sivas Madımak Oteli’nde 2 Temmuz 1993 yılında yakılarak katledilen 33 kişiyi anmak için İstanbul Sultangazi’de Alevi kurumları tarafından düzenlenecek program, kaymakamlık tarafından yasaklandı.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Gazi Şehitleri Cemevi, Alevi Kültür Derneği Sultangazi Pir Sultan Abdal Cemevi, PSAKD Karayolları Cemevi ve Habibler Cemevi tarafından düzenlenen anma programının yasaklanmasına gerekçe olarak Grup Yorum’un konser verebileceği ihtimali gösterildi.

KRT'den İlknur Karadeniz'in haberine göre çok sayıda sanatçının katılacağı program için emniyet ve kaymakamlığa yapılan izin başvurusuna olumsuz yanıt gelmesinin yanı sıra, hafta sonu ilçe genelinde tüm etkinlik ve basın açıklamalarına da yasak kararı getirildi.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kaymakamlığa gönderilen yazıda etkinliğin yasaklanması şu gerekçelerle talep edildi:

"Her ne kadar anma etkinliği olarak izin istense de etkinlik içerisinde sanatçıların ve müzik gruplarının sahne alması etkinliğin sözlü, müzikli konser havasına dönüşerek anma etkinliğinin amacını aşan bir programa dönüşeceği değerlendirilmiş...

Etkinlikte DHKP-C silahlı terör örgütü yapılanlamalarından olan Grup Yorum'un sahne alabileceği şeklinde teyite muhtaç bilgiler elde edilmiştir. İlçemizde huzur ve güvenliğin yanısıra kamu güvenliğinin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla toplu olarak konser, toplantı, toplanma, miting, etkinlik ve basın açıklamasının 25 Haziran 2023 saat 23.59'a kadar yasaklanması uygun olacaktır."