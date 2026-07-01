Sivas Katliamı'nda yaşamını yitirenler, Kırşehir'de anılacak

Kırşehir Belediyesi, Sivas Katliamı'nda yaşamını yitiren sanatçı ve aydınları yarın düzenleyeceği programla anacak.

Ahi Evran Külliyesi Sanat Sokağı'nda saat 20.30'da başlayacak programda fotoğraf sergisi, semah gösterisi, yaşamını yitirenler anısına ezgiler ve lokma ikramı yer alacak.

"HİÇBİR ZAMAN UNUTULMAYACAKLAR"

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Sivas Katliamı'nın Türkiye tarihindeki acı olaylardan biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"2 Temmuz 1993 tarihinde ülkemizin tarihine kara bir leke olarak geçen Sivas Katliamı'nda hayatlarını kaybeden sanatçı-aydınlarımızın aramızdan ayrılışlarının 33’üncü yılını derin bir üzüntüyle yaşıyoruz. Sivas Madımak Oteli'nde, 33 yazar, şair, aydın ve sanatçının yakılarak katledilmesinin üzerinden 33 yıl geçti. Madımak Katliamı'nın üzerinden yıllar geçmesine karşın hafızalardaki acı yerini hâlâ koruyor. Unutmayalım ki bir ülkenin geleceğini belirleyecek ve aydınlık yarınlara kavuşmasına katkı sunacak olanlar öncelikle sanatçılarımızdır. Ortaçağ karanlığını aratmayan bu acı olaylar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe yürüyenleri asla vaz geçiremeyecektir. O nedenle de Asaf Koçak gibi, Metin Altıok gibi, Behçet Aysan gibi, Asım Bezirci gibi, Uğur Kaynar gibi, Nesimi Çimen gibi, Muhlis Akarsu ve Hasret Gültekin gibi aydınlarımız, sanatçılarımız, şairlerimizi hiçbir zaman unutmayacak ve adlarını her daim yaşatmaya devam edeceğiz. Sivas Katliamı'nda hayatlarını kaybeden sanatçı ve aydınlarımızı aramızdan ayrılışlarının 33’üncü yılında saygıyla anıyorum."