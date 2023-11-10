Sivil toplum örgütlerinden 'Yargıtay' çağrısı: 'Başta TBMM olmak üzere...'

Yayınlanma: 10.11.2023 - 17:57

Güncelleme: 10.11.2023 - 17:57

Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay hakkında hak ihlali kararı verip tahliyesini isteyen en Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunan Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararına karşı sivil toplum örgütleri ortak bir çağrıda bulundu.

Sosyal Demokrasi Derneği (SDD), Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV), Toplumcu Düşünce Enstitüsü ve Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin milletvekili Ş. Can Atalay ile ilgili aldığı karar, yargı eliyle Anayasal düzene karşı darbe niteliğindedir.

Millet adına hukukun üstünlüğünü ve Anayasal düzeni korumakla yükümlü bir yargı organının, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının bağlayıcı olduğunu öngören emredici anayasa hükmüne uymama ve Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunma kararı tam bir sorumsuzluk örneğidir.

Anayasa Mahkemesi’ni ve yargı organları arasındaki işlevsel ilişkiyi yok sayan bu karar kabul edilemez.

Toplum olarak bir arada yaşama irademizin temellerini sarsmaya, yurttaş ve sivil kurumlar olarak sahip olduğumuz temel hak ve özgürlüklerimizi güvencesiz bırakmaya yönelik bu girişime karşı başta TBMM olmak üzere tüm yüksek yargı organlarını ve siyasi partileri gereğini yapmak üzere göreve çağırıyoruz.”