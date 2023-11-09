Abdullah Gül: Yargıtay'ın AYM üyelerini hedef yapması çok yanlış

Yayınlanma: 09.11.2023 - 16:02

Güncelleme: 09.11.2023 - 16:02

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yargıtay’ın AYM’nin Can Atalay kararını tanımaması ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

T24'ten Murat Sabuncu'ya konuşan Gül, Yargıtay'ın aldığı karar için "İzahı mümkün değildir" yorumunu yaptı.

Gül'ün açıklaması şu şekilde:

"Yüksek yargı organlarının yetki ve sorumlulukları Anayasamızda sarih bir şekilde belirtilmiş olmasına rağmen Yargıtay'ın dün aldığı kararın izahı mümkün değildir. Vaktiyle Anayasa Mahkemesi'nin özgürlük karşıtı vesayetçi kararlarını tenkit ve reddetmiş ama Anayasa'ya uyarak gereğini yerine getirmiştik. Anayasa Mahkemesi'nin İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun özgürlükçü kararlarını ve bu kararı alan üyelerini Yargıtay'ın hedef yapması çok yanlış olmuştur. Hukuk sistemi ve adalete olan güvenin kaybolmaması hayati derecede önemlidir. Ayrıca ekonomi ve dış politika uygulamalarında Türkiye'nin itibarını zedeleyecek ve hükümeti zor duruma sokacak bu hukuk kaosunun hızlı bir şekilde, olgun bir demokrasi anlayışı ve anayasal çerçevede çözümü bir zarurettir."