‘Siyasal islamcı zihniyet askerin onurunu koruyamadı’

Yayınlanma: 05.07.2024 - 13:52

Güncelleme: 05.07.2024 - 13:52

Yenilik Partisi’nden 4 Temmuz 2004’te gerçekleşen “Süleymaniye’de Askerlerimizin Başına Çuval Geçirilmesi ve Suriye’nin Kuzeyi’ndeki Olaylar”a ilişkin yazılı açıklama yapıldı. ABD’nin bağımsızlık gününe denk gelen 4 Temmuz’da Türk Özel Kuvvetleri üyesi 11 askerin başlarına çuval geçirerek Bağdat’a götürülmesinin anımsatıldığı açıklamada, “Tarihimize “çuval olayı” olarak yer eden bu “kara olay” ile ilgili olarak AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD’ye nota verilip verilmeyeceği sorusuna verdiği “Ne notası veriyorsun?... Müzik notası mı?...” şeklindeki açıklaması hafızalarımızda yer edinmiştir. Siyasal İslamcı zihniyet, Türk askerinin bu olayda onurunu koruyamamış ve ABD’li muhataplarına bir diplomatik nota bile vermekten kaçınmıştır. Türk ulusu, bu ‘kara olay’ı hiçbir zaman unutmamalıdır” denildi.

‘BENZER OLAYLAR YAŞANIYOR’

“Özgür Suriye Ordusu”nun kontrol ettiği bazı bölgelerde Türk askerlerine yönelik saldırılar, Türk bayrağına yönelik yakma ve parçalama eylemlerinin sonucunda yine benzer açıklamalarla karşılaşıldığı belirtilen metinde, “Sayın Erdoğan, Suriye’nin kuzeyinde yaşanan olayları "provokasyon" olarak nitelendirmek suretiyle, herhangi bir tepki göstermemektedir. Sayın Erdoğan, muhtelif konuşmalarında ÖSO’yü kendi vatanlarını korumak için bir araya gelip, organize olmuş, kendilerinin de desteklediği, tıpkı Kurtuluş Savaşı’ndaki Kuvayı Milliye güçleri olarak ifade etmekten de çekinmemiştir. Yenilik Partisi olarak “çuval olayı”nda ve ÖSO’nün kontrolündeki bölgelerde Türk askerlerine ve bayrağına karşı gösterilen terbiyesizlikler karşısında Sayın Erdoğan’ın Türk ulusuna yakışmayan açıklamalarından esef duyduğumuzu ifade etmek isteriz” ifadeleri kullanıldı.