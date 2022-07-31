Siyasetçilerden cemevlerine saldırıya tepki: 'Saldırıyı şiddetle kınıyoruz'

31 Temmuz 2022 Pazar, 02:49

Ankara Mamak’ta, dün saat 14.30 sıralarında Şah-ı Merdan Cemevi’nde ibadet sırasında bir kişi elindeki sandalyeleri cemevi dedesinin olduğu yere doğru fırlattı. Saldırganın fırlattığı sandalyelerden biri cemevinde oturan bir yurttaşın başına geldi. Saldırgan daha sonra cemevinden koşarak uzaklaştı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Dün saat 16.30 sıralarında Ankara’daki Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi’nin ve Ana Fatma Cemevi’nin de saldırıya uğradığı öğrenildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, üç olayda da saldırganın aynı kişi olduğunu açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Emek Partisi Genel Partisi Ercüment Akdeniz, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, cemevlerine yapılan saldırıları sosyal medyadan kınadı.

"HİÇBİR GÜÇ BİRLİĞİMİZİ BOZAMAYACAK"

İYİ Parti lideri Meral Akşener: Muharrem ayına girdiğimiz bu mübarek günde, Ankara’da cemevine gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyor, Alevi kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hiçbir güç birliğimizi ve beraberliğimizi bozamayacak.

Muharrem ayına girdiğimiz bu mübarek günde, Ankara’da cemevine gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyor,



Alevi kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Hiçbir güç birliğimizi ve beraberliğimizi bozamayacak. — Meral Akşener (@meral_aksener) July 30, 2022

"BÜTÜN CANLARA GEÇMİŞ OLSUN"

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu: Muharrem orucunun ilk gününde Ankara'da Cemevlerine ve Alevi Derneklerine yapılan saldırıları şiddetle kınıyorum. Kardeşligimize ve toplumsal uzlaşıya en çok ihtiyacımızın olduğu bu dönemde bütün canlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Muharrem orucunun ilk gününde Ankara'da Cemevlerine ve Alevi Derneklerine yapılan saldırıları şiddetle kınıyorum.



Kardeşligimize ve toplumsal uzlaşıya en çok ihtiyacımızın olduğu bu dönemde bütün canlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) July 30, 2022

"AYDINLIĞA KAVUŞTURULMALIDIR"

DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Ankara’da Alevi kurumlarına eş zamanlı yapılan saldırıları kınıyorum. Tüm Alevilere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırı tüm yönleriyle aydınlığa kavuşturulmalıdır. Herkesin eşit ve onurlu vatandaş olduğu bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz.

Ankara’da Alevi kurumlarına eş zamanlı yapılan saldırıları kınıyorum. Tüm Alevilere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Saldırı tüm yönleriyle aydınlığa kavuşturulmalıdır.



Herkesin eşit ve onurlu vatandaş olduğu bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. — Ali Babacan (@alibabacan) July 30, 2022

"ŞİDDETLE KINIYORUM"

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce: Ankara'da Muharrem Ayı'nın ilk günü ibadethanelere yönelik düzenlenen saldırıları şiddetle kınıyorum.Cemevlerine yönelik saldırılardan etkilenen yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Ankara'da Muharrem Ayı'nın ilk günü ibadethanelere yönelik düzenlenen saldırıları şiddetle kınıyorum.



Cemevlerine yönelik saldırılardan etkilenen yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. — Muharrem İNCE (@vekilince) July 30, 2022

"TAHRİKLERİ BOZMA ZAMANI"

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ: Ankara’da Mamak ilçesinde 1 günde 5 cemevine yapılan saldırı örgütlü bir tertip ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Soğukkanlı olarak tahrikleri bozma zamanı. Türk Milleti kimsenin pis senaryosunun parçası olmadan Atatürk çizgisinde kendi destanını yazmalı.

Ankara’da Mamak ilçesinde 1 günde 5 cemevine yapılan saldırı örgütlü bir tertip ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Soğukkanlı olarak tahrikleri bozma zamanı. Türk Milleti kimsenin pis senaryosunun parçası olmadan Atatürk çizgisinde kendi destanını yazmalı. — Ümit Özdağ (@umitozdag) July 30, 2022

"ALÇAKÇA GİRİŞİMLERDİR"

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu: Muharrem ayında Cemevlerine gerçekleştirilen saldırılar kardeşliğimize ve hoşgörü irademize yapılmış alçakça girişimlerdir. Birileri istemese de biz birarada yaşama irademize her zamankinden daha çok sahip çıkacağız.

Muharrem ayında Cemevlerine gerçekleştirilen saldırılar kardeşliğimize ve hoşgörü irademize yapılmış alçakça girişimlerdir.



Birileri istemese de biz birarada yaşama irademize her zamankinden daha çok sahip çıkacağız. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) July 30, 2022

"ÇORUM, SİVAS, MARAŞ BİR DAHA ASLA"

EMEP lideri Ercüment Akdeniz: Ankara’da Alevi kurumlara yönelik eş zamanlı saldırılar karanlık bir provokasyon girişimidir. Yahudi ve Ermeni mezarlarının tahrip edilmesi, Alevi evlerinin işaretlenmesinden bağımsız değildir. Çorum, Sivas, Maraş bir daha asla! Demokratik, Gerçekten Laik Türkiye için birleşelim.

Ankara’da Alevi kurumlara yönelik eş zamanlı saldırılar karanlık bir provokasyon girişimidir. Yahudi ve Ermeni mezarlarının tahrip edilmesi, Alevi evlerinin işaretlenmesinden bağımsız değildir.

Çorum Sivas Maraş bir daha asla!

Demokratik, Gerçekten Laik Türkiye için birleşelim. — Ercüment Akdeniz (@ErcmentAkdeniz) July 30, 2022

"KİRLİ OYUNU BOZALIM"

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt: Ankara'da cemevine yönelik saldırıyı lanetliyor, Alevi kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Alçakça provokasyonlarla, Türk Milletinin huzurunun bozulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Gelin canlar bir olalım, iri olalım, diri olalım. Kurulmak istenen kirli oyunu bozalım.

Ankara'da cemevine yönelik saldırıyı lanetliyor,Alevi kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Alçakça provokasyonlarla,Türk Milletinin huzurunun bozulmasına asla müsade etmeyeceğiz.

Gelin canlar bir olalım,iri olalım,diri olalım.Kurulmak istenen kirli oyunu bozalım. — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) July 30, 2022

"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

ABB Başkanı Mansur Yavaş: Mamak'taki Şah-ı Merdan Cemevi'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sürecin bizzat takipçisi olacağım. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyen her zihniyetin karşısında olacağız.