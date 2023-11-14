Siyasetin öznesi olan kadınlar 'Siyaset Okulu'nda bir araya geliyor

Yayınlanma: 14.11.2023 - 19:46

Güncelleme: 14.11.2023 - 19:46

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) Ankara Şubesi, Bodrum Belediyesi, Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Bodrum Kadın Dayanışma Derneği iş birliğinde kadın adayları destekleme ''Siyaset Okulu'' programı, 15 Kasım tarihinde Bodrum'da Deniz Ticaret Odası'nda gerçekleştirilecek.

KADINLAR SİYASETTE ADAY OLMA KARARLILIĞINDA

Sabah saat 10:00'da başlayacak olan eğitim çalışmaları; “Seçimlere giderken birlikte güçlüyüz” sloganı vurgusuyla gerçekleştirilecek. 2019 yerel seçimlerinde “kadınlar nasıl bir kent istiyor’’manifestosunu oluşturan kadınlar, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimde aday olma kararlılıklarını güçlendirecekler. Kendi hayatlarını ve kaderlerini seçerek değil, seçilerek gerçekleştirmeyi hedefleyen kadınlar, Siyaset Okulu'nda “Kadınlar Birlikte Daha Güçlü” sloganıyla aday olmanın toplumsal gerekliliğini masaya yatıracak.