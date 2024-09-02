Siyasetin ve kamuoyunun yakından izlediği ve tartışmalara neden olan davalar var

Yayınlanma: 02.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.09.2024 - 04:00

Adli ve idari yargının 20 Temmuz’da başladığı toplu izin dün sona erdi. Yeni adli yıl ise bugün Yargıtay’da düzenlenecek törenle başlayacak.

Siyasetin ve kamuoyunun da yakından takip ettiği Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 20’si tutuklu 61 kişi hakkında süren dava Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü’nde görülmeye 9 Eylül’de devam edecek. Davanın 24 Mayıs’ta yapılan celsesinde savcı mütalaasını açıklamıştı. Mahkeme başkanı sanıklardan Arif Buğra Meşe ve Furkan Anıl Bahar’ın tahliyesine karar vermişti.

Davanın “M7” kod adlı gizli tanığı Serdar Sertçelik’in iddialarından hareketle soruşturma aşamasında görev alan dönemin Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi’ndeki birtakım amirlere yönelik açılan “gizli tanık” davasında sanıklar 17 Temmuz’da yargıç karşısına çıkmıştı. Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan ilk duruşmada organize şube komiseri Metehan İlkyaz tahliye edilmişti. Bu dava 3 Eylül’de görülmeye devam edecek.

SİNAN ATEŞ’TE ‘YILDIRIM HIZI’

Siyasetin ve kamuoyunun gündeminden düşmeyen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in davasında mahkeme “yıldırım hızında” yargılama yapmıştı. 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü’nde 22 tutuklu sanıkla 1 Temmuz’da başlayan davanın 5 Temmuz’daki 5. celsesinde 10 tahliye kararı verilmişti. Davanın 19 Temmuz’daki 6. celsesi ise yaklaşık 17 dakika sürdü ve cumhuriyet savcısı “yıldırım hızıyla” mütalaasını açıklamıştı. Mütalaa kapsamında savcı şu talepler de bulunmuştu:

Tetikçi Eray Özyağcı, olay anındaki motoru kullanan Vedat Balkaya, keşifçi Suat Kurt hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “tasarlayarak öldürme” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile şikayetçi Selman Bozkurt’a yönelik “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan on üçer yıldan yirmişer yıla kadar hapis,

Doğukan Çep ile Tolgahan Demirbaş hakkında “suça azmettirmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis.

Sanıklar Mustafa Uzunlar, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Emre Yüksel, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Caner Günay, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu ve Aytaç Ataç hakkında “tasarlayarak kasten öldürmeye yardım” suçundan on beşer yıldan yirmişer yıla kadar hapis.

Sanıklar Serdar Öktem ve Mustafa Ensar Aykal’ın dosyalarının tefrik edilip dosyalarının ayrılması.

Mahkeme başkanı ise aynı celsede ara kararını açıklamış ve tarafların mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamları için davayı 30 Eylül’e ertelemişti.

KÖZ HÂKİM KARŞISINDA

FETÖ’nün Ankara Emniyet imamı olarak bilinen Kemalattin Özdemir (KÖZ) hakkında “silahlı terör örgütü kurma ve yönetme” suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması 11 Eylül’de başlayacak.

ZORLA GETİRİLECEK

Katledilen akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun öldürülmesine ilişkin Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 15-16 Temmuz’da yapılan celselerinde Kemalettin Özdemir’in katılması gerekiyordu. Ancak Özdemir, iki celseye de katılmadı. Mahkeme son celsede ara kararını açıkladı ve Özdemir’in bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar vermişti. Söz konusu dava 30-31 Ekim-1 Kasım’da görülmeye devam edecek.

MEHMET AĞAR DETAYI

Gazetemizin katledilen yazarlarından Uğur Mumcu’nun suikastına ilişkin Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren davada ise Mumcu ailesinin avukatı Yalçın Akbal, mahkemeye “tevsi tahkikat” (iddianamede yer almayan delillerin incelenmesi talebi) dilekçesi sunmuştu. Söz konusu dilekçede Uğur Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu’nun İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ile görüştüğü, Aktaş’ın cinayet faili Oğuz Demir’in İran’da olduğu, Çeçenistan’da da görüldüğü ve ailesini de yurtdışına çıkardığına yönelik istihbarat bilgilerinin olduğunun taraflarına aktarıldığı belirtilmişti. Dilekçede konuya ilişkin Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı’na müzekkere yazılması ve dönemin Emniyet Müdürü ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın da dinlenmesi istenmişti. Oğuz Demir’in gıyaben yargılandığı dava 30 Mayıs’ta görülmüş ve mahkeme başkanı Ağar’ın dinlenmesinin, gerekli belgelerin gelmesinin ardından karara bağlanmasını kararlaştırmış ve davayı 16 Ocak 2025’e ertelemişti.

ANITKABİR’İ ZİYARET EDECEKLER

Yeni adli yıl, 1 Eylül’ün pazar gününe denk gelmesi nedeniyle bugün Yargıtay’da düzenlenecek törenle başlayacak.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’in başkanlığında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, daire başlkanları ve üyeler, bugün Anıtkabir’i ziyaret edecek. Adli yıl açılış töreni saat 14.00’te Yargıtay İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’in konuşma yapacağı törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.

Yeni adli yılın başlaması dolayısıyla saat 19.00’da Yargıtay Başkanlığı Havuzlu Bahçe’de resepsiyon düzenlenecek.

DEPREM DAVALARI ADALET BEKLİYOR

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarda yaşamını yitirenler ve müteahhitlerle ilgili açılan davalara da yeni adli yılda devam edilecek. Bu kapsamda Ebrar Sitesi, Grand İsias Otel, Kavak Apartmanı, Üzümkent Sitesi, Sueda Kent Sitesi, Burak Yapı Sitesi, Rönesans Rezidans, Emlakbank Konutları, Atilla Eren Apartmanı, Özkan City Blokları, Cemil Çapar Apartmanı, MCG Tower, Kırçuval Otel, Hakim Bey Apartmanı, Palmiye Sitesi, Ezgi Apartmanı, Saitbey Sitesi, Penta Park Sitesi, Fazilet Apartmanı, Hasan Alpargün Apartmanı ve Tutar Yapı Sitesi ile ilgili davalar açılmıştı.

28 ŞUBAT’TA SANIK AVUKATLARI BEKLENİYOR

Yargıtay’ın haklarında verilen hükmü bozmasının ardından 28 Şubat davası kapsamında 16 sanığın yeniden yargılandığı davaya Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 9 Eylül’de devam edilecek. Bir önceki duruşmada mahkeme sanık avukatlarının, ATK raporu hakkında beyan vermesi için sonraki duruşmaya kadar süre tanırken savunma delili olarak dosyaya celbi istenmişti.

AYM’Yİ YOĞUN BİR SÜREÇ BEKLİYOR

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) yeni adli yılda CHP’nin 9 Kasım 2023 tarihinde yayımlanan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yönelik yürütmenin durdurulması ve iptali istemli başvursunu karara bağlaması bekleniyor. AYM’nin yine CHP’nin kamuoyunun büyük tepkilerine karşın AKP ve MHP’nin oylarıyla Meclis’ten geçen “Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”a ilişkin yürürlüğün durdurulması ve iptali istemli başvurusunu kararlaştırması bekleniyor. AYM’nin masasında Maden Kanunu ve Turist Rehberliği ile ilgili bazı yasa maddelerin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan olacak.

İSTANBUL’DA KRİTİK DOSYALAR

Yeni adli yılın başlamasıyla birlikte İstanbul’daki adliyeleri yoğun bir mesai bekliyor. Önemli davalar şöyle: