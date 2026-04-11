Siyasi isimlerden 'hobi bahçesi' açıklamaları... CHP 'vatandaşa yüklenmeyin', AKP'li Tayyar 'popülizm tuzağı' dedi

Tarım arazilerinin korunmasına yönelik yeni düzenleme yürürlüğe girmesiyle “hobi bahçeleri” tartışması sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte, hobi bahçelerine yönelik yeni kurallar ve yaptırımlar gündeme gelmişti.

Yönetmeliğe göre, tarımsal amaçlı yapılar ve tarım dışı arazi kullanımlarında izin alınması ve toprak koruma projelerine uyulması artık zorunlu olacak. İzinsiz inşa edilen tüm yapılar için belediyelere veya il özel idarelerine bildirim yapılacak. Yerel yönetimlerin bir ay içinde yıkmadığı yapılar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yıkılabilecek veya yıktırılabilecek. Yıkım sonrası arazinin yeniden tarımsal üretime uygun hale getirilmesi zorunlu olacak.

SARIBAL: "GEÇMİŞTEKİ İHMALLERİN BEDELİ VATANDAŞA YÜKLENMEMELİ"

CHP'li Orhan Sarıbal, Hobi bahçeleriyle ilgili yıkım ve cezalar konusunda vatandaşlardan çok şikâyet geldiğini belirterek,

Geçmişteki ihmallerin bedeli, tamamen vatandaşın omuzlarına yüklenmemelidir" dedi.

Sarıbal şunları söyledi:

“Vatandaşlarımızdan son günlerde hobi bahçeleriyle ilgili yıkım ve cezai işlemler konusunda yoğun şikâyetler almaktayız.

Devletimizin koyduğu kurallar ve hukuk düzeni tartışma konusu değildir. Tarım arazilerinin korunması, plansız yapılaşmanın önlenmesi elbette ki bir zorunluluktur ve bu konuda atılan adımlar doğrudur.

Ancak şu gerçek de göz ardı edilmemelidir: Bugün karşı karşıya olduğumuz bu tablo, sadece bugünün meselesi değildir. Yıllar içerisinde yeterli denetimlerin yapılmaması, gerekli müdahalelerin zamanında gerçekleşmemesi bu sorunun büyümesine sebep olmuştur.

Bu süreçte hobi bahçesi edinen vatandaşlarımızın önemli bir kısmı; iyi niyetle, devletine güvenerek, emeğiyle küçük bir alan oluşturmaya çalışan dar gelirli insanlarımızdır.

Devlet ciddiyeti ve sosyal adalet anlayışı şunu gerektirir:

Geçmişteki ihmallerin bedeli, tamamen vatandaşın omuzlarına yüklenmemelidir.

Bu nedenle yapılması gereken;

Hukuku tavizsiz uygularken, vatandaşın mağduriyetini de en aza indirecek dengeli ve adil bir yol izlemektir. Gerekirse kademeli çözümler, makul geçiş süreçleri ve vatandaş lehine düzenlemeler devreye alınmalıdır.

İnanıyoruz ki bu meselede de hem hukuk korunacak hem de milletimizin hakkı gözetilecektir.”

AKP’Lİ TAYYAR: "POPÜLİZMİN BİR SONUCU, AKP BU TUZAKTAN ÇIKAMADI"

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar da “Hobi Bahçesi” düzenlemesine dair AKP’yi uyardı.

Tayyar hobi bahçeleri konusunu “popülizmin bir sonucu” olarak nitelendirirken, AKP’nin son yıllarda bu tuzaktan çıkamadığını söyledi.

Tayyar şunları söyledi:

“Popülizm, Türk siyasetinin hastalığıdır.

AK Partili yılların ilk döneminde tedavi edilse de 1 Kasım 2015 seçimleriyle metastaz yaptı.

AK Parti, muhalefetin popülizm tuzağına düştü ve 11 yıldır kurtulamıyor.

Son günlerin popüler tartışma konusu hobi bahçeleri de bu sürecin ürünüdür.

Seçimden hemen sonraki ilk 6 ayı, bilemedin 1 yılı ıskalarsan, hele ufukta sandık gözüktüğü andan itibaren popülizme karşı radikal tedbirler alamazsın.

2027 sonunda yapılması muhtemel seçime doğru son düzlükte olduğumuza göre, o tren kaçtı.

Önümüzdeki seçimi varlık/yokluk mücadelesi olarak gören muhalefetin, daha ağır bir popülist vaatler listesiyle rekabete gireceği kesindir.

Doğru bulmuyorum, asla arzu etmem ama önümüzdeki seçim, vaatlerin yarışı olacaktır.

Yazın bir kenara, kalsın.

Rahmetli Turgut Özal, bir sohbetimizde şöyle demişti:

“Statükoyu kırmak için seçimden sonra ilk 45 günde ne yaparsanız yaptınız, sonrası işiniz zorlaşır.

Bir gün bürokrasinin azaltılması için talimat verdim, hiçbir sonuç alamadım. Çünkü talimat verdiklerim de bürokrattı.”

Doğrudur.

Radikal karar süreci, açık kalp ameliyatı gibidir.

Hastanın iyileşip koşar hale gelmesi için zaman gerekir.

Hasta iyileşmeden koşturursanız dikiş yerleri patlar.

Velhasıl, seçim yaklaştığına göre ameliyat dönemi geçti demektir.

Artık ilaçla, fizik tedaviyle idare edeceksin.”