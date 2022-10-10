Siyasi liderlerden '10 Ekim Katliamı' mesajları: 'Barış ve huzuru sağlamak borcumuzdur'

10 Ekim 2022 Pazartesi, 14:13

Radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'in iki canlı bombayla KESK, DİSK, TMMOB ve TTB'nin "Emek, Demokrasi, Barış" mitingine yönelik saldırısının üzerinden 7 yıl geçti. 10 Ekim 2015 tarihindeki mitingde gerçekleşen katliamda 103 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi yaralandı. Sorumlular ise hâlâ yargılanmadı.

LİDERLERDEN ART ARDA PAYLAŞIMLAR

Saldırının 7. yıldönümünde liderlerden açıklamalar geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından katliamın yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı.

"BARIŞ VE HUZUR BORCUMUZ"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Acısını ilk günkü gibi yüreğimizde hissettiğimiz #10EkimAnkaraKatliamı’nda yitirdiğimiz yurttaşlarımızı hüzün ve rahmetle anıyor, terörü ve terör işbirlikçilerini bir kez daha lanetliyorum. Ülkemizde barış ve huzuru sağlamak Ankara Garı’nda katledilen yurttaşlarımıza borcumuzdur” dedi.

Acısını ilk günkü gibi yüreğimizde hissettiğimiz #10EkimAnkaraKatliamı’nda yitirdiğimiz yurttaşlarımızı hüzün ve rahmetle anıyor, terörü ve terör işbirlikçilerini bir kez daha lanetliyorum. Ülkemizde barış ve huzuru sağlamak Ankara Garı’nda katledilen yurttaşlarımıza borcumuzdur! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 10, 2022

'ADİL VE BARIŞ DOLU TÜRKİYE ÖZLEMİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise 10 Ekim’e ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “DEAŞ’ın gerçekleştirdiği 10 Ekim Ankara Garı Katliamı’nın üstünden 7 yıl geçti. Acısı bir gün bile hafiflemedi. Aramızdan ayrılan 103 insanımızı hiçbir zaman unutmayacağız. Kaybettiklerimizin adil ve barış dolu Türkiye özlemine sahip çıkacağız” dedi.

DEAŞ’ın gerçekleştirdiği 10 Ekim Ankara Garı Katliamı’nın üstünden 7 yıl geçti. Acısı bir gün bile hafiflemedi.



Aramızdan ayrılan 103 insanımızı hiçbir zaman unutmayacağız.



Kaybettiklerimizin adil ve barış dolu Türkiye özlemine sahip çıkacağız. — Ali Babacan (@alibabacan) October 10, 2022

"HİÇBİR ZAMAN AMAÇLARINA ULAŞAMAYACAKLAR"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise, “Ankara Garı katliamının yıl dönümünde DEAŞ'ın hain terör saldırısında yaşamını yitiren vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Birliğimize, beraberliğimize kast edenler hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacak” mesajını paylaştı.